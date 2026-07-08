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واکنش قالیباف به موارد نقض تفاهم‌نامه توسط آمریکا/ دوره قلدری به پایان رسیده است

واکنش قالیباف به موارد نقض تفاهم‌نامه توسط آمریکا/ دوره قلدری به پایان رسیده است
کد خبر : 1810203
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رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به نقض تفاهم‌نامه توسط آمریکا، گفت: دوره قلدری و باج‌گیری تمام شده است؛ راه به هیچ جایی نمی‌برید.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف با برشمردن موارد نقض تفاهم‌نامه توسط آمریکا در حساب کاربری خود در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به شرح زیر نوشت: 

«کلیدی‌ترین موارد نقض تفاهم‌نامهٔ ۱۴ بندی توسط آمریکا»:

۱ - نقض ترتیبات ایرانی در تنگهٔ هرمز

۲- تهدید‌های مداوم به حملات نظامی بیشتر

۳- حمله به مناطق جنوبی ایران

۴- بازگرداندن تحریم‌های نفتی

۵- استمرار تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان

دورهٔ قلدری و باج‌گیری تمام شده است، راه به جایی نمی‌برید، ما اهل عقب کشیدن و کوتاه آمدن نیستیم.

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