قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا:
به تجاوز و اقدام تروریستی آمریکا پاسخ کوبندهای میدهیم/ تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز را نخواهیم داد
قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا در اطلاعیهای با اشاره به حمله آمریکا به برخی نقاط جنوب ایران، تأکید کرد نیروهای مسلح به این تجاوز پاسخ خواهند داد و تنها مسیر ایمن تردد کشتیها در تنگه هرمز، مسیری است که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکند.
به گزارش ایلنا، قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا در اطلاعیهای تاکید کرد:
بیسابقهترین رویداد و حضور مردمی در تشییع و بدرقه قائد شهید امت اسلامی، شکست خفت باری را بر استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار وارد نمود.
ارتش تروریست آمریکا بدون هیچ گونه پایبندی بر تعهدات خود و در شرایطی که پیکر مطهر رهبر شهید مسلمانان و آزادگان جهان میهمان مسئولان و مردم سلحشور عراق می باشد در تجاوزی آشکار برخی از نقاط جنوب کشور عزیزمان ایران را مورد هدف قرار داد.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوز و اقدام تروریستی آمریکا پاسخ کوبندهای میدهند و تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز و مدیریت آن را به آنها نخواهند داد.
مجددا اعلام میگردد تنها معبر ایمن برای عبور و مرور کشتیهای تجاری و نفتکش در تنگه هرمز، مسیری است که جمهوری اسلامی ایران آن را تعیین کرده است.