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قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا:

به تجاوز و اقدام تروریستی آمریکا پاسخ کوبنده‌ای می‌دهیم/ تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز را نخواهیم داد

به تجاوز و اقدام تروریستی آمریکا پاسخ کوبنده‌ای می‌دهیم/ تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز را نخواهیم داد
کد خبر : 1810200
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قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا در اطلاعیه‌ای با اشاره به حمله آمریکا به برخی نقاط جنوب ایران، تأکید کرد نیروهای مسلح به این تجاوز پاسخ خواهند داد و تنها مسیر ایمن تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، مسیری است که جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند.

به گزارش ایلنا، قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: 

بی‌سابقه‌ترین رویداد و حضور مردمی در تشییع و بدرقه قائد شهید امت اسلامی، شکست خفت باری را بر استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار وارد نمود.

ارتش تروریست آمریکا بدون هیچ گونه پایبندی بر تعهدات خود و در شرایطی که پیکر مطهر رهبر شهید مسلمانان و آزادگان جهان میهمان مسئولان و مردم سلحشور عراق می باشد در تجاوزی آشکار برخی از نقاط جنوب کشور عزیزمان ایران را مورد هدف قرار داد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوز و اقدام تروریستی آمریکا پاسخ کوبنده‌ای می‌دهند و تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز و مدیریت آن را به آنها نخواهند داد.

مجددا اعلام می‌گردد تنها معبر ایمن برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز، مسیری است که جمهوری اسلامی ایران آن را تعیین کرده است.

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