به گزارش ایلنا، رئیس‌جمهور پزشکیان در این سفر که به منظور شرکت در آیین استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی انجام شد، ضمن حضور در مراسم رسمی استقبال و ادای احترام به مقام شامخ آن قائد عظیم الشان، با علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

پزشکیان همچنین در جریان حضور در شهر مقدس نجف اشرف، به زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) مشرف شد و مورد استقبال گرم و پرشور زائران و مجاوران حرم مطهر علوی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور با تولیت آستان مقدس علوی نیز دیدار و گفتگو داشت.

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