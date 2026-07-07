رئیسجمهور نجف اشرف را به مقصد تهران ترک کرد
رئیسجمهور پزشکیان پس از شرکت در مراسم استقبال رسمی از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و زیارت حرم حضرت امیرالمومنین( ع) دقایقی پیش نجف اشرف را به مقصد تهران ترک کرد.
به گزارش ایلنا، رئیسجمهور پزشکیان در این سفر که به منظور شرکت در آیین استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی انجام شد، ضمن حضور در مراسم رسمی استقبال و ادای احترام به مقام شامخ آن قائد عظیم الشان، با علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق نیز دیدار و گفتوگو کرد.
پزشکیان همچنین در جریان حضور در شهر مقدس نجف اشرف، به زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امیرالمؤمنین امام علی (علیهالسلام) مشرف شد و مورد استقبال گرم و پرشور زائران و مجاوران حرم مطهر علوی قرار گرفت.
رئیسجمهور با تولیت آستان مقدس علوی نیز دیدار و گفتگو داشت.