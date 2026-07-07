جزئیات تجاوز آمریکا به مناطقی از هرمزگان + فیلم لحظه انفجار
بامداد چهارشنبه و همزمان با شنیده شدن صدای انفجار در طاهرویه سیریک، قشم و بندرعباس، ارتش آمریکا انجام حملات به چند نقطه در جنوب ایران را تأیید کرد و مدعی شد این اقدام در پاسخ به حملات ایران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا، بامداد چهارشنبه ۱۷ تیرماه وقوع چندین انفجار در بندرعباس، قشم و سیریک گزارش شده است.
سازمان تروریستی سنتکام (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا) اعلام کرد که در واکنش به حملات ادعایی ایران به کشتیهای تجاری در تنگ هرمز، حملات تجاوزکارانهای را به چند نقطه در جنوب ایران انجام داده است.
یک مقام آمریکایی هم به شبکه «سیانان» گفت: «حملات به جنوب ایران به این زودیها تمام نخواهند شد».
همزمان با این اتفاق منابع خبری از قطعی گسترده برق در بیشتر شهرهای کویت و مناطقی از بحرین خبر میدهند.
ساعتی بعد از آن که وزارت دارایی آمریکا از لغو معافیت نفتی ایران خبر داد و آن را مرتبط با حمله به چند نفتکش در تنگه هرمز دانست، وزارت امور خارجه ایران، با صدور بیانیهای لغو معافیت موقت تحریم فروش نفت ایران را «مصداق نقض فاحش بند ۱۰ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵» خواند و آن را «شدیدا محکوم» کرد.
در این بیانیه آمده است که «مسئولیت پیامدهای این عهدشکنی را متوجه دولت آمریکا» خواهد بود.
در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است: «در شرایطی که کمتر از ۲۰ روز از امضای یادداشت تفاهم اسلامآباد سپری شده است، اعلام لغو مجوز عمومی صادره در تاریخ ۲۱ ژوئن نشانه دیگری از سوء نیت، عدم ثبات و غیر قابل اعتماد بودن هیات حاکمه آمریکا است. این در حالی است که طی ۲۰ روز گذشته آمریکا، مستقیما یا به واسطه اقدامات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، بارها مرتکب نقضهای کوچک و بزرگ مواد مختلف یادداشت تفاهم شده است.»