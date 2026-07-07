جزئیات تجاوز آمریکا به مناطقی از هرمزگان + فیلم لحظه انفجار

به گزارش ایلنا، بامداد چهارشنبه ۱۷ تیرماه وقوع چندین انفجار در بندرعباس، قشم و سیریک گزارش شده است.

همزمان ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه از حملات تجاوزکارانه به چند نقطه در جنوب ایران را تایید کرد.



سازمان تروریستی سنتکام (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا) اعلام کرد که در واکنش به حملات ادعایی ایران به کشتی‌های تجاری در تنگ هرمز، حملات تجاوزکارانه‌ای را به چند نقطه در جنوب ایران انجام داده است.

در بیانیه ارتش آمریکا ادعا شده است: «نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا، مجموعه‌ای از حملات قدرتمند علیه ایران را آغاز کرده‌اند تا هزینه‌های سنگینی را به دلیل هدف قرار دادن و حمله به کشتی‌های تجاری حامل خدمه غیرنظامی بی‌گناه در یک آبراه بین‌المللی تحمیل کنند».

سنتکام در ادامه ادعاهایش افزود: «حملات آمریکا در پاسخ به حملات ایران به سه کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند، انجام شده است. تجاوز آشکار ایران، بی‌دلیل، خطرناک و نقض آشکار آتش‌بس بود».

یک مقام آمریکایی هم به شبکه «سی‌ان‌ان» گفت:‌ «حملات به جنوب ایران به این زودی‌ها تمام نخواهند شد».

همزمان با این اتفاق منابع خبری از قطعی گسترده برق در بیشتر شهرهای کویت و مناطقی از بحرین خبر می‌دهند.

حجم ویدیو: 1.04M | مدت زمان ویدیو: 00:00:19 دانلود ویدیو

حجم ویدیو: 0.58M | مدت زمان ویدیو: 00:00:15 دانلود ویدیو

حجم ویدیو: 2.63M | مدت زمان ویدیو: 00:00:13 دانلود ویدیو

ساعتی بعد از آن که وزارت دارایی آمریکا از لغو معافیت نفتی ایران خبر داد و‌ آن را مرتبط با حمله به چند نفتکش در تنگه هرمز دانست، وزارت امور خارجه ایران، با صدور بیانیه‌ای لغو معافیت موقت تحریم فروش نفت ایران را «مصداق نقض فاحش بند ۱۰ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵» خواند و آن را «شدیدا محکوم» کرد.



در این بیانیه آمده است که «مسئولیت پیامدهای این عهدشکنی را متوجه دولت آمریکا» خواهد بود.



در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است: «در شرایطی که کمتر از ۲۰ روز از امضای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد سپری شده است، اعلام لغو مجوز عمومی صادره در تاریخ ۲۱ ژوئن نشانه دیگری از سوء نیت، عدم ثبات و غیر قابل اعتماد بودن هیات حاکمه آمریکا است. این در حالی است که طی ۲۰ روز گذشته آمریکا، مستقیما یا به واسطه اقدامات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، بارها مرتکب نقض‌های کوچک و بزرگ مواد مختلف یادداشت تفاهم شده است.»