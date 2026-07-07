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توضیحات غریب‌آبادی، درباره نقض بند ۱۰ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد توسط آمریکا

توضیحات غریب‌آبادی، درباره نقض بند ۱۰ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد توسط آمریکا
کد خبر : 1810165
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معاون وزیر امور خارجه درباره نقض بند ۱۰ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد توسط آمریکا توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه درباره نقض بند ۱۰ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد توسط آمریکا در شبکه ایکس نوشت:  اقدام آمریکا در لغو اسقاطیه تحریم فروش نفت ایران، مصداق نقض فاحش بند ۱۰ و عملیات های نظامی بعدی این کشور علیه ایران نیز مصداق نقض جدی بندهای ۱ و ۲ یادداشت تفاهم اسلام آباد می‌باشد.

وی ادامه داد: آمریکا در سه هفته گذشته نیز بواسطه اقدامات رژیم صهیونیستی در لبنان و اظهارات تهدیدآمیز علیه ایران، بارها مرتکب نقض بندهای ۱ و ۲ یادداشت تفاهم شده است.

معاون وزیر امور خارجه گفت: ایران ضمن هشدار جدی نسبت به تبعات پیمان‌شکنی‌ آمریکا، اقدامات قاطعی را در صیانت از منافع و امنیت ملی خود اتخاذ خواهد کرد. 

 

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