به گزارش ایلنا، «امیرسعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت گفت: متعاقب دستور دولت متبوعم، بدین‌وسیله مکاتبه حاضر را به مناسبت چهل‌وچهارمین سالگرد ربایش چهار دیپلمات ایرانی - سید محسن موسوی (کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت)، احمد متوسلیان (وابسته نظامی)، تقی رستگار مقدم (عضو کادر فنی) و کاظم اخوان (از خبرگزاری جمهوری اسلامی) - که در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۸۲، در جریان تهاجم رژیم اسرائیل به لبنان و اشغال نظامی بیروت، به دست نیرو‌های وابسته به این رژیم ربوده شدند، ارسال می‌شود.

در نامه سفیر ایران در سازمان ملل آمده است: همان‌گونه که در مکاتبات پیشین ایران در تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۰۸ (A/۶۲/۸۹۹-S/۲۰۰۸/۴۴۸) و نیز ۶ ژوئیه ۲۰۲۳ (A/۷۷/۹۵۱-S/۲۰۲۳/۵۰۱) تشریح شده است، این اقدام عامدانه و غیرقانونی نه‌تنها نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تخلفی فاحش از کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک به‌شمار می‌رود، بلکه بر اساس کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۷۹ علیه گروگان‌گیری، مصداق روشن یک اقدام تروریستی محسوب می‌شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: تداوم امتناع رژیم اسرائیل از ارائه هرگونه اطلاعات درباره سرنوشت افراد ربوده‌شده، نقض عامدانه تعهدات بین‌المللی آن رژیم بوده و مصداق استمرار عمل ناپدیدسازی قهری است که موجب رنج و آلام روانی و عاطفی عمیق و مداوم برای خانواده‌های قربانیان شده است.

در نامه ایران آمده است: رژیم اسرائیل، که بی‌اعتنایی مداوم آن نسبت به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌طور مستند ثبت شده است، در تاریخ ۸ مارس ۲۰۲۶ نیز با انجام یک حمله تروریستی عمدی علیه دیپلمات‌های ایرانی در بیروت (لبنان)، مرتکب نقض فاحش دیگری شد. این حمله منجر به ترور شش دیپلمات جمهوری اسلامی ایران شد.

ایروانی در این نامه تصریح کرده است: این حمله تروریستی عمدی علیه دیپلمات‌های ایرانی در پایتخت یک کشور مستقل که تحت حمایت حقوق بین‌الملل، از جمله کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک، قرار دارد، نقض آشکار دیگری از حقوق بین‌الملل و تجلی دیگری از بی‌اعتنایی مداوم این رژیم به بنیادی‌ترین هنجار‌های حاکم بر روابط بین‌الملل است. (نامه‌های ایران خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد مورخ ۵ مارس ۲۰۲۶ (S/۲۰۲۶/۱۲۵)، ۱۰ مارس ۲۰۲۶ (A/۸۰/۶۶۹-S/۲۰۲۶/۱۵۳) و ۱۷ مارس ۲۰۲۶ (A/۸۰/۶۷۷-S/۲۰۲۶/۱۹۴)).

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: این نقض‌ها، حاکی از الگوی مستمر و عامدانه‌ای از سوی رژیم اسرائیل است که با مصونیت از مجازات و در مخالفت با حقوق بین‌الملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون‌های وین درباره روابط دیپلماتیک و کنسولی، و قواعد عرفی بین‌المللی حاکم بر مصونیت و تعرض‌ناپذیری نمایندگان و اماکن دیپلماتیک عمل می‌کند. ایروانی در پایان نامه خود آورده است: بی‌اعتنایی مداوم رژیم اسرائیل نسبت به تعهدات الزام‌آور حقوقی و هنجار‌های قطعی حقوق بین الملل (قواعد آمره) تهدیدی مستقیم علیه صلح و امنیت بین‌المللی است.