ایران در وایپو:
قواعد عصر جدید مالکیت فکری باید با مشارکت همه کشورها شکل گیرد
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمان در شصتوهشتمین سلسله نشستهای مجامع کشورهای عضو «سازمان جهانی مالکیت فکری» (وایپو)، خواستار شکلگیری نظامی متوازن، فراگیر و توسعهمحور در حوزه مالکیت فکری شد که بتواند همزمان با تحولات سریع فناوری، از گسترش شکافهای علمی، فناورانه و ظرفیتی میان کشورها جلوگیری کند.
به گزارش ایلنا، حسن بابایی در نخستین روز این مجمع عنوان کرد که تحولات فناورانه، آینده نوآوری و همچنین نحوه توزیع دانش، فرصت و قدرت اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی بر همین اساس تاکید کرد، قواعد عصر جدید مالکیت فکری باید با مشارکت معنادار همه کشورها شکل گیرد و فرصتهای حاصله از آن بهطور گستردهتری در اختیار همه جوامع قرار گیرد.
رئیس هیأت کشورمان، ایران را کشوری برخوردار از میراث عمیق تمدنی، سنتهای غنی دانش و مظاهر فرهنگی، بیش از یک قرن تجربه قانونگذاری و نهادی در حوزه مالکیت فکری و ظرفیتهای قابلتوجه علمی، دانشگاهی و نوآورانه معرفی کرد.
وی تصریح کرد که ایران آماده است بر پایه این ظرفیتها، نقشی فعال و سازنده در شکلدهی به مرحله بعدی نظام بینالمللی مالکیت فکری ایفا کند.
بابایی همچنین بر ضرورت قرار گرفتن ملاحظات توسعهای در مرکز نحوه مواجهه وایپو با فناوریهای نوظهور تأکید کرد. ایران از وایپو خواست، افزون بر ابعاد فنی و حقوقی فناوریهای جدید، پیامدهای گستردهتر آنها برای توسعه، از جمله احتمال تعمیق شکافهای دانشی و فناورانه میان کشورها را نیز بهطور نظاممند بررسی کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمان همچنین به اقدامات اخیر ایران برای مشارکت بیشتر در نظام بینالمللی مالکیت فکری اشاره کرد. ایران در سال ۲۰۲۵ معاهده وایپو درباره مالکیت فکری، منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط را امضا کرد و به موافقتنامههای وین و استراسبورگ پیوست. به گفته وی، این اقدامات بخشی از روند گستردهتر اصلاح چارچوبهای حقوقی و نهادی، حمایت از اقتصاد دانشبنیان و گسترش همکاری با وایپو است.
رئیس هیأت ایران در بخش دیگری از سخنان خود به تجاوز و حملات مسلحانه غیرقانونی به کشورمان طی یک سال گذشته اشاره کرد که زیرساختهای علمی، فناورانه و نوآوری کشور را تحت تأثیر قرار داده است. وی گفت آثار این حملات تنها به خسارات فیزیکی محدود نبوده و به مؤسسات پژوهشی، زیستبوم نوآوری و خدمات مورد نیاز پژوهشگران، پدیدآورندگان و شرکتهای نوآور، آسیب وارد ساخته است.
وی تأکید کرد که ایران از دانش، نهادها و منابع انسانی لازم برای حمایت و بازسازی زیستبوم مالکیت فکری و نوآوری خود برخوردار است. بابایی از وایپو خواست، از طریق همکاریهای فنی هدفمند و برنامههای ظرفیتساز، از این تلاشهای ملی حمایت کند.
نماینده کشورمان با بیان اینکه عصر جدید فناوری نباید نابرابریهای موجود را بازتولید کند، اعلام کرد که ایران به مشارکت مسئولانه و سازنده خود در نظام چندجانبه مالکیت فکری ادامه خواهد داد و در این راستا آماده نقش آفرینی سازنده و افزایش همکاری ها با وایپو است.