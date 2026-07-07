بیانیه وزارت امور خارجه درباره نقض صریح بند ۱۰ یادداشت تفاهم اسلامآباد توسط آمریکا
وزارت امور خارجه درباره نقض صریح بند ۱۰ یادداشت تفاهم اسلامآباد توسط آمریکا بیانه ای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در متن بیانیه وزارت امور خارجه آمده است؛
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام خزانهداری آمریکا در لغو تعلیق موقت تحریم فروش نفت ایران را، که مصداق نقض فاحش بند ۱۰ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ میباشد، شدیدا محکوم کرده و مسئولیت پیامدهای این عهدشکنی را متوجه دولت آمریکا میداند.
در شرایطی که کمتر از ۲۰ روز از امضای یادداشت تفاهم اسلامآباد سپری شده است، اعلام لغو مجوز عمومی صادره در تاریخ ۲۱ ژوئن نشانه دیگری از سوء نیت، عدم ثبات و غیر قابل اعتماد بودن هیات حاکمه آمریکا است. این در حالی است که طی ۲۰ روز گذشته آمریکا، مستقیما یا به واسطه اقدامات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، بارها مرتکب نقضهای کوچک و بزرگ مواد مختلف یادداشت تفاهم شده است.
جمهوری اسلامی ایران از زمان امضای یادداشت تفاهم در تاریخ ۲۸ خرداد تاکنون با حسن نیت کامل و با استفاده از همه ظرفیتهای خود، برای ایفای تعهدات خود وفق یادداشت تفاهم تلاش کرده است. با وجود این، دولت آمریکا بنا به عادت همیشگی همزمان با نقض تعهدات خود، در صدد توجیه آنها به بهانههای گوناگون بوده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار نسبت به تبعات پیمانشکنی آمریکا، هر اقدامی که برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود ضروری بداند را اتخاذ خواهد کرد.