پزشکیان به زیارت بارگاه نورانی حضرت امیرالمؤمنین (ع) مشرف شد

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، که به منظور شرکت در آیین استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به عراق سفر کرده است، با حضور در شهر مقدس نجف اشرف، به زیارت حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) مشرف شد.

پزشکیان همچنین پس از زیارت حرم مطهر امیرالمومنین(ع ) با تولیت آستان مقدس علوی نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

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