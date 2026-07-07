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پزشکیان به زیارت بارگاه نورانی حضرت امیرالمؤمنین (ع) مشرف شد

پزشکیان به زیارت بارگاه نورانی حضرت امیرالمؤمنین (ع) مشرف شد
کد خبر : 1810159
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رئیس جمهور در نجف اشرف به زیارت بارگاه نورانی و مطهر حضرت امیر المومنین علی علیه السلام مشرف شد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، که به منظور شرکت در آیین استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به عراق سفر کرده است، با حضور در شهر مقدس نجف اشرف، به زیارت حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) مشرف شد.

پزشکیان همچنین پس از زیارت حرم مطهر امیرالمومنین(ع ) با تولیت آستان مقدس علوی نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

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