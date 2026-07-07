خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور پزشکیان،

برگزاری آیین رسمی استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق

کد خبر : 1810144
لینک کوتاه کپی شد.

برگزاری آیین رسمی استقبال از پیکر مطهر رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی در عراق برگزار شد.

به گزارش ایلنا، آیین رسمی استقبال از پیکر مطهر رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی (قدس‌الله نفسه الزکیه)، با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، جمعی از مقامات عالی‌رتبه لشکری و کشوری جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقامات ارشد دولت عراق و مسئولان عالی‌رتبه محلی، در فضایی آکنده از اندوه، احترام و شکوه برگزار شد.

در این مراسم، رئیس‌جمهور و هیئت همراه در کنار مقامات عراقی با ادای احترام به مقام شامخ قاعد شهید و رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، یاد و خدمات ماندگار ایشان در اعتلای امت اسلامی را گرامی داشتند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی