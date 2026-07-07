با حضور پزشکیان،
برگزاری آیین رسمی استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق
برگزاری آیین رسمی استقبال از پیکر مطهر رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی در عراق برگزار شد.
به گزارش ایلنا، آیین رسمی استقبال از پیکر مطهر رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی سید علی حسینی (قدسالله نفسه الزکیه)، با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران، جمعی از مقامات عالیرتبه لشکری و کشوری جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقامات ارشد دولت عراق و مسئولان عالیرتبه محلی، در فضایی آکنده از اندوه، احترام و شکوه برگزار شد.
در این مراسم، رئیسجمهور و هیئت همراه در کنار مقامات عراقی با ادای احترام به مقام شامخ قاعد شهید و رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی، یاد و خدمات ماندگار ایشان در اعتلای امت اسلامی را گرامی داشتند.