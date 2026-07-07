ابراز تاسف از ادعای قطر درباره حادثه ادعایی علیه یک شناور مرتبط با این کشور در تنگه هرمز

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، اتهام‌زنی وزارت خارجه قطر به ایران در رابطه با حمله ادعایی به یک شناور مرتبط با این کشور در تنگه هرمز در روز سه‌شنبه ۱۶ تیر را سوال برانگیز و مغایر با اصل حسن همجواری دانست و چنین رفتاری را غیر قابل قبول خواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به بند ۵ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ که جمهوری اسلامی ایران را متعهد به اتخاذ تدابیر لازم برای اداره آتی تنگه هرمز و ارائه خدمات دریایی کرده است، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران تعهدات خود را با جدیت پیگیری می‌کند و از کشورهای منطقه، خصوصا قطر که خود در مقام میانجی در جریان جزئیات یادداشت تفاهم است، و شرکت‌های کشتیرانی انتظار دارد از هر اقدامی که مغایر با مفاد یادداشت تفاهم مزبور باشد خودداری کنند.

سخنگوی وزیر خارجه با اشاره به اقدام برخی شناورهای تجاری در تردد از مسیرهای غیرهماهنگ شده با ایران همراه با خاموش کردن یا دستکاری ردیاب یا جی‌پی‌اس کشتی (AIS) به منظور خارج‌کردن شناور از دید سامانه‌های نظارتی و ایمنی، خاطرنشان کرد که چنین رفتارهایی موجب بروز خطر تصادم، مشکلات زیست‌محیطی، ناامن شدن مسیر و اخلال در تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل تردد ایمن در تنگه هرمز خواهد شد.

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