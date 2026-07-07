پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، زائر کربلای معلی و نجف اشرف

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار تصویر یکی از تابلوهای نصب‌شده در کربلای معلا در مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، ضمن تقدیر از مردم و دولت عراق به‌خاطر مهمان‌نوازی کریمانه از رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده‌شان، در شبکه ایکس نوشت:

«ای زائر کوی حسین، سفرت مبارک و این سفر قدسی بر جانت فرخنده باد؛

کاروان شتابان عمر اگرچه به سوی فرجام خویش می‌شتابد، اما آستان پرشکوه حسینی، گشاده‌آغوش، همواره چشم‌انتظار مشتاقان است؛

خوشا فراز و فرود گام‌هایی که آهنگ بارگاه ملکوتی او کرده‌اند؛

که در این مسیر، هر قدمی که بر خاک می‌نهی، کِلکی است که قلم تقدیر، بدان سرنوشت ابدی‌ات را به زیباترین نقش، رقم می‌زند.»

شایان ذکر است تابلوها و عکس‌نوشته‌های زیادی در خوشامدگویی به رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان در خیابان‌های کربلای معلا و نجف اشرف نصب شده است.

طبق یکی از این تابلوها:

استان مقدس کربلا خوشامد می‌گوید به اولین زائر اربعین امام حسین در سال ۱۴۴۸ هجری قمری، رهبر شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای، و قدوم هیئت‌های عزادار ایشان را گرامی می‌دارد.