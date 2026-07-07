هواپیمای حامل پیکر رهبر شهید، تهران را به مقصد نجف ترک کرد

به گفته سرکنسول ایران در نجف، روز چهارشنبه از ساعت ۶ صبح تشییع مردمی در این شهر آغاز خواهد شد و پس از آن پیکر امام شهید به صحن حرم امیر المومنین(ع) منتقل خواهد شد و پس از زیارت و طواف، نماز بر پیکر ایشان توسط آیت الله سید محمدتقی حکیم اقامه خواهد شد و در ادامه پیکر مطهر برای تشییع به کربلا منتقل خواهد شد.