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هواپیمای حامل پیکر رهبر شهید، تهران را به مقصد نجف ترک کرد

هواپیمای حامل پیکر رهبر شهید، تهران را به مقصد نجف ترک کرد
کد خبر : 1810134
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هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان، تهران را به مقصد نجف اشرف ترک کرد.

به گزارش ایلنا، دقایقی قبل، هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان، تهران را به مقصد نجف اشرف ترک کرد. 

به گفته سرکنسول ایران در نجف، روز چهارشنبه از ساعت ۶ صبح تشییع مردمی در این شهر آغاز خواهد شد و پس از آن پیکر امام شهید به صحن حرم امیر المومنین(ع) منتقل خواهد شد و پس از زیارت و طواف، نماز بر پیکر ایشان توسط آیت الله سید محمدتقی حکیم اقامه خواهد شد و در ادامه پیکر مطهر برای تشییع به کربلا منتقل خواهد شد.

 

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