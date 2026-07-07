ضرورت حفظ اتحاد و پرهیز از ادبیات سخیف در مواجهه با مسئولین

به گزارش ایلنا، علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در روز گذشته، شاهد به‌کارگیری ادبیاتی سخیف از سوی عده‌ای قلیل علیه برخی از مسئولین و رئیس‌جمهور عزیز، جناب آقای ‌پزشکیان بودیم. هنوز چند ماه بیشتر از سخنان ارزشمند رهبر شهیدمان نگذشته است؛ بنابراین باید مراقب باشیم از مسیری که آن بزرگ‌مرد با کلیدواژه ‌اتحاد مقدس برای همه ما ترسیم کرده‌اند دور نشویم، چرا که سعادت و پیشرفت ایران در گرو همین اتحاد است.

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