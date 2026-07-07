خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ضرورت حفظ اتحاد و پرهیز از ادبیات سخیف در مواجهه با مسئولین

ضرورت حفظ اتحاد و پرهیز از ادبیات سخیف در مواجهه با مسئولین
کد خبر : 1810112
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس بر ضرورت حفظ اتحاد و پرهیز از ادبیات سخیف در مواجهه با مسئولین تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در روز گذشته، شاهد به‌کارگیری ادبیاتی سخیف از سوی عده‌ای قلیل علیه برخی از مسئولین و رئیس‌جمهور عزیز، جناب آقای ‌پزشکیان بودیم. هنوز چند ماه بیشتر از سخنان ارزشمند رهبر شهیدمان نگذشته است؛ بنابراین باید مراقب باشیم از مسیری که آن بزرگ‌مرد با کلیدواژه ‌اتحاد مقدس برای همه ما ترسیم کرده‌اند دور نشویم، چرا که سعادت و پیشرفت ایران در گرو همین اتحاد است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی