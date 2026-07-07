پزشکیان وارد نجف اشرف شد

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان که به منظور شرکت در مراسم استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای(قدس الله نفسه الزکیه)، به عراق سفر کرده است، در بدو ورود مورد استقبال رسمی آقای علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق و جمعی از مقامات عالی‌ این کشور قرار گرفت.

رئیس جمهور در جریان این سفر که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی قمی معاون امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، وزرای امور خارجه و کشور و نایب رئیس مجلس او را همراهی می‌کنند، علاوه بر حضور در آیین استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با نخست وزیر عراق نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

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