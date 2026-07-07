خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به منظور شرکت در مراسم استقبال از پیکر رهبر شهید انقلاب؛

پزشکیان تهران را به مقصد نجف اشرف ترک کرد

پزشکیان تهران را به مقصد نجف اشرف ترک کرد
کد خبر : 1810100
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور، به منظور شرکت در مراسم استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، دقایقی پیش تهران را به مقصد نجف اشرف ترک کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی نجف، از سوی نخست‌وزیر عراق و جمعی از مقامات این کشور مورد استقبال رسمی قرار خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور همچنین در جریان این سفر کوتاه، علاوه بر حضور در آیین استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، دیدار و گفت‌وگویی با آقای علی فالح کاظم الزیدی ،نخست وزیر عراق خواهد داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی