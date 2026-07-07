به منظور شرکت در مراسم استقبال از پیکر رهبر شهید انقلاب؛
پزشکیان تهران را به مقصد نجف اشرف ترک کرد
رئیسجمهور، به منظور شرکت در مراسم استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، دقایقی پیش تهران را به مقصد نجف اشرف ترک کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در بدو ورود به فرودگاه بینالمللی نجف، از سوی نخستوزیر عراق و جمعی از مقامات این کشور مورد استقبال رسمی قرار خواهد گرفت.
رئیسجمهور همچنین در جریان این سفر کوتاه، علاوه بر حضور در آیین استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، دیدار و گفتوگویی با آقای علی فالح کاظم الزیدی ،نخست وزیر عراق خواهد داشت.