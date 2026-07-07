به گزارش ایلنا، سخنگوی وزارت دفاع، در گفت‌و‌گویی با اشاره به حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار داشت: حضور گسترده مردم در این مراسم، تجدید عهد و بیعت دوباره ملت ایران با آرمان‌های انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و مسیر ترسیم‌شده از سوی قائد شهید است و نشان می‌دهد پیوند ملت و رهبری، پیوندی عمیق، اعتقادی و ناگسستنی است.

سردار طلایی‌نیک با بیان اینکه مکتب قائد شهید امت همانند نهضت عاشورا الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود، افزود: همان‌گونه که پیام عاشورا پس از قرن‌ها همچنان الهام‌بخش آزادی‌خواهان جهان است، اندیشه، سیره و مکتب رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز مسیر مبارزه با استکبار، ظلم و سلطه‌طلبی را برای ملت‌های آزاده روشن کرده و به عنوان سرمایه‌ای ماندگار در تاریخ معاصر باقی خواهد ماند.

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به سیاست‌های خصمانه آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: پیش از انقلاب، ساختار دفاعی کشور وابستگی گسترده‌ای به قدرت‌های غربی داشت، اما تحریم‌های همه‌جانبه و قطع همکاری‌های نظامی، جمهوری اسلامی ایران را به سمت اتکا به ظرفیت‌های داخلی سوق داد و همین فشارها، زمینه‌ساز شکل‌گیری خودکفایی دفاعی و توسعه صنایع بومی شد.

سردار طلایی‌نیک خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش بومی، ظرفیت‌های علمی و فناوری داخلی و حمایت از نخبگان، توانسته است طیف گسترده‌ای از تجهیزات و سامانه‌های دفاعی را به‌صورت کاملاً بومی طراحی و تولید کند؛ دستاوردی که نه تنها تحریم‌ها را بی‌اثر کرده، بلکه ایران را به یکی از صادرکنندگان تجهیزات دفاعی تبدیل کرده است.

وی با تأکید بر اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره علم، فناوری و خوداتکایی را از ارکان اصلی اقتدار ملی می‌دانستند، گفت: نگاه راهبردی ایشان به توسعه علمی و دفاعی، موجب شد امروز جمهوری اسلامی ایران از بازدارندگی مؤثر و توان دفاعی بومی برخوردار باشد و تجربه جنگ اخیر نیز این ظرفیت‌ها را بیش از گذشته ارتقا خواهد داد.

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به اهداف دشمنان در جنگ اخیر اظهار داشت: دشمن تصور می‌کرد با ترور رهبر انقلاب، فرماندهان نظامی، دانشمندان و حمله به مراکز مسکونی، می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را دچار فروپاشی کند، اما نتیجه کاملاً برعکس شد و انسجام ملی، حمایت مردمی و اقتدار نظام بیش از گذشته تقویت شد.

وی افزود: حضور گسترده مردم در صحنه، افزایش روحیه ایثار و آمادگی برای دفاع از کشور و همچنین شکست اهداف دشمن در میدان، نشان داد محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی با شکست مواجه شده و جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از این آزمون تاریخی عبور کرده است.

سردار طلایی‌نیک با اشاره به سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه و جهان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مسیر دیپلماسی را با اقتدار دنبال می‌کند، اما در برابر هرگونه تجاوز یا عبور از خطوط قرمز، پاسخ قاطع، مؤثر و متناسب خواهد داد و تجربه‌های گذشته نیز این واقعیت را برای دشمنان اثبات کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مردم، توان داخلی، تجربه‌های ارزشمند دفاعی و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، مسیر تقویت قدرت ملی، توسعه بازدارندگی و حفظ امنیت پایدار را با قدرت ادامه خواهد داد.