به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان در کانال تلگرامی خود نوشت:



«در این چند روز جهان شاهد وداع مردم ایران با پیکر رهبری شهید بود. غم، اندوه و خشم در چشمان مردان و زنان حاضر در روزهای گذشته در مصلی و امروز در خیابان‌های تهران هنگام تشییع مشهود بود.



دیروز وقتی رئیس‌جمهور در بخشی از مسیر به جمع تشییع کنندگان پیوست عده‌ای شعار انتقام می‌دادند و عده‌ای تشکر می‌کردند و می‌خواستند که رئیس‌جمهور در همین مسیر به کار خود ادامه دهد.



معنای انتقام چیست؟

چگونه می‌توان انتقام گرفت؟

چه کسی می‌تواند انتقام بگیرد؟



خشم، نفرت و غم را خدا بی‌سبب در نهاد ما قرار نداده. این نیرو می‌تواند یک ملت و جامعه را بر علیه اسرائیل و بر علیه ظلم و ستم به حرکت درآورد یا اینکه ابزار دست اسرائیل و آمریکا شود برای ضربه زدن بیشتر به کشور.



اگر این خشم به سمت نیروهای خودی هدایت شود، وحدت مسلمانان را هدف بگیرد و در انسجام داخلی رخنه ایجاد کند، یعنی ابزار دست دشمن شده است و روزنه امید برای دشمن گشوده شده است که بتواند ضربات بیشتری به ما بزند.