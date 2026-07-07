یوسف پزشکیان:
خشم از جنایات آمریکا و اسرائیل را به سمت خودیها هدایت نکنیم
فرزند و مشاور رئیسجمهوری تأکید کرد: اگر خشم به سمت نیروهای خودی هدایت شود، وحدت مسلمانان را هدف بگیرد و در انسجام داخلی رخنه ایجاد کند، یعنی ابزار دست دشمن شده و روزنه امید برای او گشوده که بتواند ضربات بیشتری به ما بزند.
به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان در کانال تلگرامی خود نوشت:
«در این چند روز جهان شاهد وداع مردم ایران با پیکر رهبری شهید بود. غم، اندوه و خشم در چشمان مردان و زنان حاضر در روزهای گذشته در مصلی و امروز در خیابانهای تهران هنگام تشییع مشهود بود.
دیروز وقتی رئیسجمهور در بخشی از مسیر به جمع تشییع کنندگان پیوست عدهای شعار انتقام میدادند و عدهای تشکر میکردند و میخواستند که رئیسجمهور در همین مسیر به کار خود ادامه دهد.
معنای انتقام چیست؟
چگونه میتوان انتقام گرفت؟
چه کسی میتواند انتقام بگیرد؟
خشم، نفرت و غم را خدا بیسبب در نهاد ما قرار نداده. این نیرو میتواند یک ملت و جامعه را بر علیه اسرائیل و بر علیه ظلم و ستم به حرکت درآورد یا اینکه ابزار دست اسرائیل و آمریکا شود برای ضربه زدن بیشتر به کشور.
اگر این خشم به سمت نیروهای خودی هدایت شود، وحدت مسلمانان را هدف بگیرد و در انسجام داخلی رخنه ایجاد کند، یعنی ابزار دست دشمن شده است و روزنه امید برای دشمن گشوده شده است که بتواند ضربات بیشتری به ما بزند.
چگونه میتوان از این نیرو بر علیه دشمن استفاده کرد؟
برای پاسخ به این سوال باید یک مرحله به عقب برگردیم و به این سوال پاسخ دهیم که اسرائیل را چگونه میتوان شکست داد؟ برای شکست اسرائیل ما باید قویتر شویم، اما چگونه؟
قدرت (حتی قدرت نظامی) امروز وابسته به علم (اول) است و پشتیبانی از جنگ در گرو اقتصاد قدرتمند (دوم) است و پیروزی واقعی در تسخیر افکار عمومی و همراه کردن جامعه (سوم) است. در نهایت باید جلوی نفوذ گرفته شود. در این جنگ ضعفهای ما در این حوزه آشکار شد اکنون فرصتی است که سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور (چهارم) مورد بازبینی قرار گیرد.»