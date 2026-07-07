به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ متن پیام به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای (دام عزه)

سلام علیکم.

انتصاب مجدد جناب‌عالی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، به ریاست قوه قضائیه، که حاکی از حسن اعتماد معظم‌له به تعهد، اخلاص، کارآمدی و سوابق درخشان آن برادر گرامی در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و استقرار عدالت است، موجب مسرت گردید.

بی‌تردید، خدمات صادقانه و مجاهدت‌های ارزشمند آن جناب در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، صیانت از حقوق عامه، مبارزه با فساد، احقاق حق و گسترش عدالت، سرمایه‌ای گرانسنگ برای نظام اسلامی و مایه امید و اعتماد مردم شریف ایران است.

اینجانب ضمن تبریک این انتصاب شایسته، از پیشگاه حضرت حق، دوام توفیقات، مزید تأییدات و تسدیدات الهی و توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام این مسئولیت خطیر، در ظلّ توجهات حضرت بقیةالله الأعظم ارواحنا فداه و تحت زعامت حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، مسئلت می‌نمایم.

امید است به فضل الهی، در پرتو تجارب ارزنده و روحیه انقلابی و مردمی جناب‌عالی، دستگاه قضایی بیش از پیش در مسیر تحقق عدالت اسلامی، احیای حقوق مردم و تقویت اقتدار و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، منشأ خیرات و برکات فراوان باشد.

محمدحسین موسی پور

نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی