آمادگی کامل وزارت کشور برای همکاری و همافزایی با قوه قضاییه
وزیر کشور در پیامی به رییس قوه قضاییه از آمادگی کامل وزارت کشور برای همکاری و همافزایی با قوه قضائیه در راستای تقویت امنیت عمومی، کاهش آسیبهای اجتماعی و بسط عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت کشور، در متن پیام تبریک اسکندر مومنی به انتصاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به ریاست قوه قضائیه آمده است: اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) در انتصاب مجدد جنابعالی به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را که نشان از شایستگی، تجارب ارزشمند و مدیریت تحولخواهانه شما در اجرای عدالت دارد، تبریک عرض میکنم.
در ادامه این پیام آمده است: قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی، نقشی بیبدیل در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، تحقق عدالت و ایجاد امنیت پایدار در جامعه بر عهده دارد.
وزیر کشور در پیام خود آورده است: اینجانب ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی و مسئولان و کارکنان شریف و خدوم قضایی، آمادگی کامل وزارت کشور را برای همکاری و همافزایی با قوه قضائیه در راستای تقویت امنیت عمومی، کاهش آسیبهای اجتماعی و بسط عدالت اعلام میدارم.
در پیام مومنی آمده است: از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات و عزت جنابعالی را در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عجلاللهتعالیفرجهالشریف) و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری خواستارم.