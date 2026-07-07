خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمادگی کامل وزارت کشور برای همکاری و هم‌افزایی با قوه قضاییه

آمادگی کامل وزارت کشور برای همکاری و هم‌افزایی با قوه قضاییه
کد خبر : 1810037
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کشور در پیامی به رییس قوه قضاییه از آمادگی کامل وزارت کشور برای همکاری و هم‌افزایی با قوه قضائیه در راستای تقویت امنیت عمومی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و بسط عدالت خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت کشور، در متن پیام تبریک اسکندر مومنی به انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه آمده است: اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در انتصاب مجدد جنابعالی به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را که نشان از شایستگی، تجارب ارزشمند و مدیریت تحول‌خواهانه شما در اجرای عدالت دارد، تبریک عرض می‌کنم.

 

در ادامه این پیام آمده است: قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی، نقشی بی‌بدیل در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، تحقق عدالت و ایجاد امنیت پایدار در جامعه بر عهده دارد.

وزیر کشور در پیام خود آورده است: اینجانب ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جناب‌عالی و مسئولان و کارکنان شریف و خدوم قضایی، آمادگی کامل وزارت کشور را برای همکاری و هم‌افزایی با قوه قضائیه در راستای تقویت امنیت عمومی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و بسط عدالت اعلام می‌دارم.

در پیام مومنی آمده است: از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات و عزت جناب‌عالی را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری خواستارم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی