در ادامه این پیام آمده است: قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی، نقشی بی‌بدیل در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، تحقق عدالت و ایجاد امنیت پایدار در جامعه بر عهده دارد.

وزیر کشور در پیام خود آورده است: اینجانب ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جناب‌عالی و مسئولان و کارکنان شریف و خدوم قضایی، آمادگی کامل وزارت کشور را برای همکاری و هم‌افزایی با قوه قضائیه در راستای تقویت امنیت عمومی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و بسط عدالت اعلام می‌دارم.

در پیام مومنی آمده است: از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات و عزت جناب‌عالی را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری خواستارم.