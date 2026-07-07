خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کدام استان‌ها در روز چهارشنبه ۱۷ تیر تعطیل هستند؟

کدام استان‌ها در روز چهارشنبه ۱۷ تیر تعطیل هستند؟
کد خبر : 1810025
لینک کوتاه کپی شد.

با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، برنامه کاری ادارات و مراکز در برخی استان‌های کشور برای روز چهارشنبه هفدهم تیرماه تغییر کرد.

به گزارش ایلنا، به مناسبت مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب برنامه فعالیت ادارات در برخی از استان ها از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری  تغییر کرده است. 

 

ادارات سمنان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل اعلام شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان گفت: روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ادارات و بانک‌های استان به‌منظور تسهیل حضور مردم در آیین بدرقه آقای شهید ایران، تعطیل اعلام می‌شود. 

ادارات خراسان شمالی روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات و نهادهای دولتی استان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل هستند. 

مازندران فردا تعطیل شد

استاندار مازندران: در راستای تسهیل تردد زائران برای حضور گسترده در تشییع رهبر شهید، کلیه‌ی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌های استان به استثنای شعب بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان فردا تعطیل است. 

تعطیلی ادارات سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه

همزمان با برگزاری وداع با رهبر شهید و با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور گسترده مردم شریف استان در این مراسم، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها و مؤسسات دولتی استان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل است. 

گلستان فردا چهارشنبه تعطیل شد

استانداری گلستان: در راستای تسهیل شرایط حضور اقشار مختلف ملت شریف، بویژه کارکنان دستگاههای اجرایی با موافقت استاندار و رئیس شورای اداری استان فعالیت دستگاههای اجرائی و ادارات فردا تعطیل اعلام می‌گردد.

ادارات قم، فردا چهارشنبه ۱۷ تیر تعطیل شد

استانداری قم اعلام کرد: در پی برگزاری مراسم وداع با قائد شهید امت و به‌منظور تسهیل در تردد، فراهم‌سازی زمینه مشارکت گسترده شهروندان در آیین سوگواری و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع در شهر مقدس قم، بنا به موافقت استاندار محترم، فعالیت کلیه ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای دولتی استان در روز چهارشنبه مورخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل/محدود خواهد بود.

استان ایلام چهارشنبه تعطیل شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام اعلام کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی استان به استثنای دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل خواهد بود.

معاون مدیریت و منابع استانداری ایلام افزود: بانک‌ها موظف هستند شعبه‌کشیک را با تمامی امکانات فعال نگه داشته و خدمات مورد نیاز مردم را ارائه دهند.

خبر در حال تکمیل می باشد...
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی