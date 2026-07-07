به گزارش ایلنا، به مناسبت مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب برنامه فعالیت ادارات در برخی از استان ها از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری تغییر کرده است.

ادارات سمنان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل اعلام شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان گفت: روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ادارات و بانک‌های استان به‌منظور تسهیل حضور مردم در آیین بدرقه آقای شهید ایران، تعطیل اعلام می‌شود.

ادارات خراسان شمالی روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات و نهادهای دولتی استان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل هستند.

مازندران فردا تعطیل شد

استاندار مازندران: در راستای تسهیل تردد زائران برای حضور گسترده در تشییع رهبر شهید، کلیه‌ی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌های استان به استثنای شعب بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان فردا تعطیل است.

تعطیلی ادارات سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه

همزمان با برگزاری وداع با رهبر شهید و با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور گسترده مردم شریف استان در این مراسم، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها و مؤسسات دولتی استان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل است.

گلستان فردا چهارشنبه تعطیل شد

استانداری گلستان: در راستای تسهیل شرایط حضور اقشار مختلف ملت شریف، بویژه کارکنان دستگاههای اجرایی با موافقت استاندار و رئیس شورای اداری استان فعالیت دستگاههای اجرائی و ادارات فردا تعطیل اعلام می‌گردد.

ادارات قم، فردا چهارشنبه ۱۷ تیر تعطیل شد

استانداری قم اعلام کرد: در پی برگزاری مراسم وداع با قائد شهید امت و به‌منظور تسهیل در تردد، فراهم‌سازی زمینه مشارکت گسترده شهروندان در آیین سوگواری و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع در شهر مقدس قم، بنا به موافقت استاندار محترم، فعالیت کلیه ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای دولتی استان در روز چهارشنبه مورخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل/محدود خواهد بود.

استان ایلام چهارشنبه تعطیل شد معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام اعلام کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی استان به استثنای دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل خواهد بود. معاون مدیریت و منابع استانداری ایلام افزود: بانک‌ها موظف هستند شعبه‌کشیک را با تمامی امکانات فعال نگه داشته و خدمات مورد نیاز مردم را ارائه دهند.

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