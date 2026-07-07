آیا تشییع پیکر رهبر شهید رفراندم بود؟

به گزارش ایلنا، امیرحسین ثابتی در یادداشتی نوشت:

اینکه جمعیت میلیونی تشییع رهبر شهید انقلاب را نوعی رفراندم بدانیم حرف درستی است اما چنین استعاره‌ای، تقلیل دادن این اتفاق بزرگ تاریخی به یک همه پرسی است.

در حالیکه اگر کسی خوب تاریخ خوانده باشد و ماجرا را کمی عمیق‌تر ببیند متوجه میشود که این اتفاق بزرگ تا امروز فقط یکبار در تاریخ رقم خورده و عظمت و ابعادش خیلی بزرگتر از یک رفراندم و همه پرسی است.

در طول تاریخ بشر، هیچ پیامبر و امامی در دوره حیاتش چنین پشتوانه مردمی بزرگی نداشت و اگر چنین بود نه امیرالمومنین در سجده به شهادت میرسد، نه امام حسن مجبور به صلح با معاویه میشد و نه امام حسین در روز عاشورا به شهادت میرسید. بعد از ائمه معصومین نیز هیچ مرجع تقلید شیعه‌ای در تاریخ چنین پیروان پرشمار و وفاداری نداشت و هیچ پادشاهی چنین مردم پای کاری به خود ندید. که اگر چنین بود نه شیخ فضل‌الله نوری بالای چوبه دار میرفت و نه محمدعلی شاه و احمد شاه قاجار و رضا شاه پهلوی و پسرش در خارج از ایران در اوج خفت جان نمیدادند.

پس دیگر لازم نیست یادآوری کنم که این تشییع تاریخی فقط رفراندم نبود، بلکه یک بخش مهم از تاریخ بشر بود و آنچه توانست این چنین "تاریخ‌سازی" کند یک اندیشه و ایدئولوژی به نام "اسلام ناب محمدی" یا همان اسلام سیاسی بود. اسلامی که برخلاف شیوخ مفتخور خلیج فارس ظهور و بروزش فقط در نماز و روزه و قرائت قرآن خلاصه نمیشود بلکه نقطه کانونی آن "مبارزه" با ظلم و پویایی آن است. اسلامی که موتور محرک تاریخ در دوره خود شده و پنچه در پنجه بزرگترین شیاطین زمان انداخته و آنها را تحقیر میکند و تشییع پیکر رهبرش، رکورد تمام تشییع جنازه‌های تاریخ را می‌شکند.

رفراندم تعبیر کوچکی برای وصف عظمت چنین اتفاقی است، این ملت سالهاست انتخابش را برای تغییر مسیر تاریخ انجام داده است...

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