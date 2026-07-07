برگزاری «سوگواره امام شهید» در مصلیها و مساجد سراسر کشور
«سوگواره امام شهید» با هدف گرامیداشت یاد و نام امام شهید و با حضور اقشار مختلف مردم، همراه با برنامههای قرآنی و آیینی برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، ویژهبرنامه «سوگواره امام شهید» روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ تیرماه، در مصلیها و مساجد سراسر کشور برگزار میشود.
به گزارش مرکز ارتباطات و رسانه نهاد نمازجمعه، برنامههای روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز میشود و پس از آن نماز جماعت مغرب و عشاء در مساجد و مصلیهای سراسر کشور اقامه خواهد شد. همچنین در ادامه این مراسم، نماز لیلهالدفن بهصورت سراسری در این اماکن برگزار میشود.
در روز جمعه ۱۹ تیرماه نیز آیین اصلی «سوگواره امام شهید» از ساعت ۱۰ صبح در مصلیهای سراسر کشور برگزار خواهد شد. این مراسم شامل محفل انس با قرآن کریم، قرائت فاتحه، سخنرانی و مرثیهسرایی در سوگ امام شهید است.
انتظار میرود این برنامهها با حضور گسترده مردم و علاقهمندان در شهرهای مختلف کشور برگزار شود و فضایی معنوی برای بزرگداشت یاد و خاطره امام شهید فراهم آورد.