پیام رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پی انتصاب مجدد رئیس قوه قضاییه

به گزارش ایلنا، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در پی انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه، پیامی صادر کرد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای

ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام و تقدیم احترام

طی سنوات گذشته ذیل راهبری‌های داهیانه و هدایت‌های عالمانه حضرتعالی، پس از تدوین سند تحول قضایی تغییرات چشمگیری در عملکرد دستگاه عدلیه حاصل گردید؛ که این تغییرات از تبدیل و تبدل رویکرد‌ها تا تحول عملیاتی در نظام قضایی کشور، موجب دلگرمی قائد شهید به مسیر آغاز شده و امیدواری مردمان مبعوث شده به قوه عدلیه گردید.

این روند تا جایی ادامه داشت که فصل‌هایی قابل اعتنا از توقعات، انتظارات و مطالبات بحق امام شهید امت تحقق یافت یا در آستانه و مسیر اجرایی شدن قریب‌الوقوع قرار گرفت؛ چنانکه بیانات و هدایتگری‌های آن اسوه حکمت و رشادت در سال‌های آخر عمر شریفشان مؤید این امید به تحقق عدالت شایسته نظام اسلامی بوده است.

اکنون که به شکرانه مجاهدت‌های خالصانه حضرتعالی در دوره تصدی ریاست دستگاه قضا، رهبر حکیم و امام سوم انقلاب عزیز اسلامی بار دیگر بار مسئولیت نهاد عدالت را بر شانه‌های استوار حضرتعالی قرار داده‌اند و جنابعالی را شایسته اعتماد امام سوم امت دانسته‌اند؛ ضمن عرض تبریک به مناسبت این اعتماد ارجمند و انتخاب شایسته، عهد می‌بندیم که در جهت تحقق منویات حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای «دام ظله الشریف» و اعتلای جایگاه دستگاه عدالت به نقطه مطلوب ولی امرمان، تحت فرماندهی و هدایت هوشمندانه حضرتعالی، بیش از پیش، بی‌دریغ و مجاهدانه تلاش کنیم و در این مسیر جز به لبخند امام عصر «عجل‌الله تعالی فرجه الشریف» و رضایت مردمانی که عیال‌الله و مردمان بقیه‌الله الاعظم ارواحنا فداه هستند نیندیشیم.

ان‌شاءالله

حسن عبدلیان‌پور

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه