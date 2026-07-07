به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، همزمان با برگزاری آیین باشکوه تشییع، وداع و اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید در شهر مقدس قم، نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استقرار دو موکب خدمت‌رسانی و یک درمانگاه صحرایی در محدوده مسجد مقدس جمکران، به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم خدمات‌رسانی کرد.

درمانگاه صحرایی مستقر در درب شماره یک مسجد مقدس جمکران نیز با حضور پزشکان، پرستاران، نیروهای امدادی و آمبولانس‌های مجهز، به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران است و با رسیدگی به مواردی همچون گرمازدگی، مشکلات ناشی از پیاده‌روی، بیماری‌های گوارشی و سایر خدمات فوریت‌های پزشکی، نقش مؤثری در حفظ سلامت شرکت‌کنندگان ایفا می‌کند.

حضور گسترده کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش در عرصه خدمت‌رسانی، در کنار انجام مأموریت‌های ذاتی این نیرو در تأمین امنیت آسمان کشور، جلوه‌ای از روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و آمادگی همه‌جانبه خانواده بزرگ این نیرو در خدمت به مردم و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشته است.

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