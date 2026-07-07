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سردار قاآنی:

برنامه‌ریزی گسترده عراق برای تشییع رهبر شهید، پیوند معنوی دو ملت را به جهانیان نشان می‌دهد

برنامه‌ریزی گسترده عراق برای تشییع رهبر شهید، پیوند معنوی دو ملت را به جهانیان نشان می‌دهد
کد خبر : 1809989
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فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تدارک گسترده دولت و ملت عراق برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، این اقدام را بیانگر عمق روابط معنوی دو ملت ایران و عراق توصیف کرد.

به  گزارش ایلنا، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت:

مطالبه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و برنامه‌ریزی گسترده برای این واقعه تاریخی توسط دولت و ملت عراق، عمق پیوند معنوی دو ملت بزرگ عراق و ایران را به همه جهانیان نشان می‌دهد.

حمایت مقام معظم رهبری شهید از مردم بزرگ عراق و به میدان آمدن مرجعیت عزیز باعث نبرد شهید سلیمانی در کنار جوانان فداکار عراق با داعش و آمریکای متجاوز شد تا اینکه ترامپ جنایتکار قهرمان دو ملت را به همراه فرمانده عالی مقام حشد الشعبی ابومهدی المهندس به شهادت رساند.

تشییع بی‌نظیر پیکر مطهر امام شهیدمان در عراق به مانند تشییع با عظمت شهیدان سلیمانی و ابومهدی، مشت های در هم گره شده دو ملت دربرابر فتنه های آمریکایی را محکم‌تر و خط سرخ خونخواهی را پررنگ‌تر خواهد ساخت.

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