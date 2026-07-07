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لحظاتی پیش؛

مراسم تشییع رهبر شهید در قم به پایان رسید

مراسم تشییع رهبر شهید در قم به پایان رسید
کد خبر : 1809980
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مراسم تشییع باشکوه و تاریخی رهبر شهید انقلاب آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای در شهر مقدس قم به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع قائد شهید امت آیت الله سید علی خامنه‌ای و خانواده شهید ایشان از آغازین ساعات اولیه صبح امروز با اقامه نماز آیت الله جوادی آملی از مراجع تقلید در مسجد مقدس جمکران آغاز شد.

سپس خودروی حامل پیکر‌های مطهر برای تشییع به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) وارد بلوار پیامبر اعظم شد.

در این مراسم حزن انگیز و حماسی، مردم با سردادن شعار‌های ضد استکباری، انتقام و خون خواهی آقای شهید ایران را خواستار شدند.

دقایقی پیش این مراسم باشکوه و تاریخی به پایان رسید. 

قرار است پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده شهید ایشان فردا در کشور عراق تشییع شود.

 

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