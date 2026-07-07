جزئیات مراسم تشییع رهبر شهید در عراق
پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب امروز وارد عراق میشود و فردا از ساعت ۶ صبح در نجف و بعدازظهر در کربلا تشییع خواهد شد.
به گزارش ایلنا، براساس اعلام صداوسیما، امروز قرار است پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب وارد شهر نجف در عراق شود و فردا مراسم تشییع در نجف برگزار خواهد شد.
براین اساس، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب فردا (چهارشنبه ۱۷ تیر) از ساعت ۶ صبح در نجف تشییع خواهد شد و بعدازظهر فردا وارد کربلا میشود.
پس از ورود پیکر مطهر رهبر شهید به شهر کربلا، مراسم تشییع در خیابانهای منتهی به حرم مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) برگزار خواهد شد.
شهرهای مختلف عراق و چندین استان این کشور از سوی دولت عراق و استانداریها بهمنظور برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید تعطیل شدهاند. مردم عراق نیز آمادگی خود را برای حضور در این مراسم اعلام کردهاند.
تدابیر گستردهای از سوی نهادهای خدماترسان، نیروهای مردمی و دولت عراق برای برگزاری این مراسم اندیشیده شده است.