شیخ ابراهیم زکزاکی برای شرکت در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید، عازم عراق و مشهد شد
رهبر جنبش اسلامی در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق و مشهد حضور پیدا میکند.
به گزارش ایلنا، رهبر جنبش اسلامی، شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی (حفظهالله)، به کشور عراق سفر کرده است تا در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید، آیتالله العظمی شهید سید علی حسینی خامنهای (قدسسره)، که قرار است در شهرهای مقدس بغداد، نجف و کربلا برگزار شود، شرکت کند.
پس از پایان مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، شیخ ابراهیم زکزاکی (حفظهالله) راهی شهر مشهد مقدس در جمهوری اسلامی ایران خواهد شد تا در مراسم نهایی تشییع و وداع حضور یابد. بنا بر این گزارش، پیکر رهبر شهید در حرم مطهر امام رضا (علیهالسلام) به خاک سپرده خواهد شد.