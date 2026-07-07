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شیخ ابراهیم زکزاکی برای شرکت در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید، عازم عراق و مشهد شد

شیخ ابراهیم زکزاکی برای شرکت در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید، عازم عراق و مشهد شد
کد خبر : 1809977
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رهبر جنبش اسلامی در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق و مشهد حضور پیدا می‌کند.

به گزارش ایلنا، رهبر جنبش اسلامی، شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی (حفظه‌الله)، به کشور عراق سفر کرده است تا در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید، آیت‌الله العظمی شهید سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌سره)، که قرار است در شهرهای مقدس بغداد، نجف و کربلا برگزار شود، شرکت کند.

پس از پایان مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، شیخ ابراهیم زکزاکی (حفظه‌الله) راهی شهر مشهد مقدس در جمهوری اسلامی ایران خواهد شد تا در مراسم نهایی تشییع و وداع حضور یابد. بنا بر این گزارش، پیکر رهبر شهید در حرم مطهر امام رضا (علیه‌السلام) به خاک سپرده خواهد شد.

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