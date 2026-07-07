خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیرکل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پیامی به قالیباف:

اعلام همبستگی اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی با جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت رهبر انقلاب

اعلام همبستگی اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی با جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت رهبر انقلاب
کد خبر : 1809965
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پیامی به رئیس مجلس، شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت و ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، بر همبستگی این اتحادیه با جمهوری اسلامی ایران در این دوران تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی و همزمان با برگزاری مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر ایشان، پیام‌های تسلیت و همدردی شخصیت‌ها و نهادهای بین‌المللی همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، محمد قریشی نیاس، دبیرکل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پیامی به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت و ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، بر همبستگی این اتحادیه با جمهوری اسلامی ایران در این دوران تأکید کرد.

در متن این پیام آمده است: 

عالیجناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران

در حالی که ملت ایران و امت اسلامی با حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رهبر عالیقدر جمهوری اسلامی ایران و خانواده ایشان وداع می کنند از طرف خود و دبیرخانه اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی تسلیت صمیمانه و همدردی عمیق خود را به جنابعالی تقدیم می دارم.

از شما می خواهم که مراتب تسلیت ما را به ملت برادر ایران و خانواده آن فقید بزرگوار ابلاغ فرمایید.

در این ضایعه بزرگ ما در غم و اندوه شما شریک هستیم و از خداوند متعال می خواهیم که آن فقید سعید و دیگر شهدای همراه ایشان را مشمول رحمت واسعه خود نموده و ایشان را در بهشت برین سکنا و آرامش دهد و به خانواده و بازماندگان و مردم ایران صبر و شکیبایی عطا فرماید. همچنین در این دوران پر حادثه همبستگی خود را با جمهوری اسلامی ایران ابراز می دارم.

مراتب بالاترین احترامات و توجه ما را پذیرا باشید

برادر شما

محمد قریشی نیاس

دبیرکل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی.

اعلام همبستگی اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی با جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت رهبر انقلاب

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی