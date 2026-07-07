به گزارش ایلنا، منصور بیجار صبح امروز سه‌شنبه ۱۵ تیرماه با حضور در مبادی خروجی استان، ضمن بدرقه زائرانی که برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید عازم مشهد مقدس هستند، از روند اعزام کاروان‌ها و نحوه خدمت‌رسانی به آنان بازدید کرد.

وی با حضور در محل استقرار نیروهای اجرایی، امدادی، انتظامی و حمل‌ونقل، آخرین وضعیت اعزام کاروان‌ها، مدیریت تردد و هماهنگی‌های انجام‌شده برای تسهیل سفر زائران را بررسی و با مسئولان مربوطه گفت‌وگو کرد.

استاندار با تأکید بر ضرورت استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تا پایان عملیات اعزام و بازگشت زائران، خواستار تداوم خدمت‌رسانی مطلوب، حفظ آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و پاسخ‌گویی سریع به نیازهای احتمالی کاروان‌ها شد.

طبق اعلام روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، بر اساس آمار ارائه‌شده، از ۱۳ تا ۱۶ تیرماه در مجموع ۹ هزار و ۵۷۵ نفر از عزاداران و زائران سیستان و بلوچستان با ۳۷۰ دستگاه اتوبوس به مشهد مقدس اعزام شدند. از این تعداد، ۷ هزار و ۵۵۰ نفر در قالب کاروان‌های سازماندهی‌شده با ۲۸۹ دستگاه اتوبوس طی روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه از شهرستان‌های شمالی و جنوبی استان راهی مشهد شدند و ۲ هزار و ۲۵ نفر دیگر نیز در فاصله ۱۳ تا ۱۵ تیرماه به‌صورت انفرادی و با ۸۱ سفر اتوبوسی به این شهر اعزام شدند.

در این عملیات، ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری استان به جابه‌جایی زائران اختصاص یافت و تردد کاروان‌ها با پایش مستمر مرکز مدیریت راه‌های استان و همکاری دستگاه‌های اجرایی، امدادی و انتظامی تا پایان بازگشت زائران به‌صورت مستمر رصد و پشتیبانی شود.

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