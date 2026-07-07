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بازدید میدانی دبیر ستاد ملی مراسم تشییع رهبر شهید از مسیر تشییع در قم

بازدید میدانی دبیر ستاد ملی مراسم تشییع رهبر شهید از مسیر تشییع در قم
کد خبر : 1809868
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دبیر ستاد ملی مراسم تشییع رهبر شهید از مسیر تشییع در قم به صورت میدانی بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، علی اکبر پورجمشیدیان دبیر ستاد ملی آیین تشییع رهبر شهید، در نخستین دقایق صبح امروز با حضور در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص)، از نزدیک روند حرکت خیل عظیم عاشقان و دلدادگان رهبر شهید به سمت مسجد مقدس جمکران را مورد ارزیابی قرار داد.

در این بازدید، بهنام‌جو استاندار قم قائم‌مقام وزیر کشور را همراهی کرد و از روند خدمت‌رسانی به زائران و تمهیدات اندیشیده‌شده بازدید کردند.

پورجمشیدیان در این حضور میدانی، با بررسی اقدامات دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی، در جریان آخرین وضعیت آمادگی‌ها برای برگزاری آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید قرار گرفت.

مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید از ساعت ۶ صبح با اقامه نماز در مسجد مقدس جمکران آغاز شد. مراسم تشییع در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) ادامه دارد.

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