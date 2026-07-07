به گزارش ایلنا، ایمان عطارزاده در حساب شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

بعد از رستاخیز مردم تهران در تشییع پیکر امام‌شهیدمان، امروز قیام مردم قم در بدرقه آقای شهید ایران، در تاریخ این خاک مقدس ماندگار شد.

این حماسه، به برکت حضور همان ‌مردم ‌مبعوث‌شده‌ای شکل گرفت که آقای شهیدمان در وصف آنها گفته بود: این‌مردم خودشان کار را تمام‌می‌کنند.

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