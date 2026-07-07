خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عطارزاده:

امروز قیام مردم قم در بدرقه آقای شهید ایران، در تاریخ این خاک مقدس ماندگار شد

امروز قیام مردم قم در بدرقه آقای شهید ایران، در تاریخ این خاک مقدس ماندگار شد
کد خبر : 1809861
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب گفت:حماسه حضور امروز مردم قم در بدرقه «آقای شهید ایران»، در تاریخ این خاک مقدس ماندگار شد.

به گزارش ایلنا، ایمان عطارزاده در حساب شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

بعد از رستاخیز مردم تهران در تشییع پیکر امام‌شهیدمان، امروز قیام مردم قم در بدرقه آقای شهید ایران، در تاریخ این خاک مقدس ماندگار شد.

 این حماسه، به برکت حضور همان ‌مردم ‌مبعوث‌شده‌ای شکل گرفت که آقای شهیدمان در وصف آنها گفته بود: این‌مردم خودشان کار را تمام‌می‌کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی