به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، ضمن قدردانی از ملت فهیم ایران برای حضور پرشور در مراسم تشییع قائد شهید امت، با تأکید بر تداوم راه «امام شهید» اظهار کرد: اجازه نخواهیم داد پرچمی که ایشان برافراشت، بر زمین بماند و برای حفظ و اعتلای آن، از جان، مال و همه داشته‌های خود دریغ نخواهیم کرد.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: «امام شهید» همه سرمایه خود و خانواده‌اش را در مسیر عزت اسلام و انقلاب اسلامی فدا کرد و ملت ایران نیز تا تحقق آرمان‌های ایشان در این مسیر استوار خواهد ماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسنی در ادامه با اشاره به نقش «امام شهید» در شکل‌گیری جبهه مقاومت، مهم‌ترین میراث وی را «امت‌سازی» عنوان کرد و اظهار داشت: پس از آنکه امام راحل ملت‌سازی را بنیان گذاشت، «امام شهید» این مسیر را تکمیل و آن را به امت‌سازی در جهان اسلام گسترش داد؛ به گونه‌ای که امروز علاوه بر ملت ایران، ملت‌های عراق، لبنان، سوریه، یمن، پاکستان، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه نیز در حمایت از آرمان‌های اسلام و مقاومت همراه شده‌اند.

وی افزود: این رویکرد، زمینه‌ساز تقویت وحدت جهان اسلام و از میراث ماندگار و «امام شهید» است که آثار آن در آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد.