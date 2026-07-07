امروز صورت گرفت؛
حضور دنیامالی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در قم
وزیر ورزش و جوانان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در قم، حضور یافت.
به گزارش ایلنا، همزمان با آغاز مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب از صبح امروز، سهشنبه ۱۵ تیرماه، در شهر مقدس قم، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، با حضور در این آیین باشکوه، در کنار اقشار مختلف مردم و مسئولان، به مقام شامخ حضرت آیتالله العظمی خامنهای، قائد شهید امت ادای احترام کرد.
در این مراسم، معاونان وزیر ورزش و جوانان نیز دنیامالی را همراهی کردند و با حضور در آیین تشییع، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی داشتند.
مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب از صبح امروز با حضور گسترده مردم، مسئولان کشوری و لشکری و جمعی از شخصیتهای مختلف در قم آغاز شده و شرکتکنندگان با حضور پرشور خود، بار دیگر بر وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدای والامقام تأکید کردند.