بروجردی:
کشورهای خارجی از اقدامات یکجانبه درباره تنگه هرمز پرهیز کنند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: هرگونه اقدام در خصوص تنگه هرمز، بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشورمان محکوم به شکست است و تنها موجب پیچیدهتر شدن شرایط خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علاءالدین بروجردی در واکنش به ادعای رئیسجمهور فرانسه مبنی بر همکاری با کشورهای منطقه برای مینروبی تنگه هرمز، گفت: هرگونه اقدامی در رابطه با تنگه هرمز، بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشورمان، آب در هاون کوبیدن است و نتیجهای برای طراحان آن در بر نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه تصمیم در خصوص تغییر نظام حاکم بر تنگه هرمز به عنوان یک تصمیم ملی و متأثر از جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، در بالاترین سطوح نظام اتخاذ شده است، قطعاً اجرایی و نهایی خواهد شد و همه دستگاههای ذیربط در چارچوب آن عمل خواهند کرد.
نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون مربوط به مدیریت تنگه هرمز نیز در نخستین فرصت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید و مجموعههای مرتبط موظف به اجرای کامل مفاد آن خواهند بود.
بروجردی افزود: کشورهای دیگر نباید اقداماتی انجام دهند که از ابتدا روشن است نتیجهای نخواهد داشت. توصیه میشود بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران وارد چنین موضوعاتی نشوند، زیرا این اقدامات تنها موجب اتلاف وقت و امکانات آنها خواهد شد و دستاوردی نیز برایشان به همراه نخواهد داشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با اشراف کامل بر تحولات منطقه، هرگونه اقدام مرتبط با تنگه هرمز را در چارچوب منافع و امنیت ملی خود دنبال میکند و طرفهای خارجی باید این واقعیت را در محاسبات و تصمیمات خود مدنظر قرار دهند.