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عراقچی:

نه مردم و نه نیروهای مسلح شجاع ما، از هیچ تهدیدی هراسی به خود راه نمی‌دهند

نه مردم و نه نیروهای مسلح شجاع ما، از هیچ تهدیدی هراسی به خود راه نمی‌دهند
کد خبر : 1809823
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وزیر امور خارجه پس از حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در شبکه ایکس نوشت: نه مردم و نه نیروهای مسلح شجاع ما، از هیچ تهدیدی هراسی به خود راه نمی‌دهند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه پس از حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در شبکه ایکس نوشت: میلیون‌ها ایرانی سرافراز با وحدت و همدلی گرد هم آمدند تا به حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و میراث ماندگار ایشان ادای احترام کنند. نه آنان و نه نیروهای مسلح شجاع ما، از هیچ تهدیدی هراس به دل راه نمی‌دهند.

وی ادامه داد: بند ۱۳ یادداشت تفاهم کاملاً روشن و صریح است: تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. به امضای خود پایبند باشید.

 

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