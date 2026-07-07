حقیقتپور در گفتوگو با ایلنا:
وحدت ملی عامل بقای ما است/ اثر ثبت شده از ایران در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید، در طول تاریخ بشریت سابقه نداشت
یک فعال سیاسی اصولگرا درباره تاکید رهبری شهید بر حفظ انسجام داخلی گفت: وحدت ملی عامل بقای ما است وحدت ملی یک اصل است که اگر نباشد و هر کسی ساز خود را بزند این مملکت به سمت تجزیه شدن می رود. در شب عاشورا، مقام معظم رهبری بهجای اینکه بگوید روضه امام حسین (ع) یا روضه مقتل بخوان، میگوید «ایران» بخوان. چراکه ظرفِ ایران ظرفی است که همه را در خودش جا میدهد. انقلابی و غیرانقلابی و کمانقلابی و بیحجاب، همه در ظرف ایران قرار میگیرند.
منصور حقیقت پور فعال سیاسی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره لزوم حفظ اتحاد و وحدت و پرهیز از دو قطبی سازی در جامعه باتوجه به تاکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی در این زمینه گفت: ما در هر شرایطی باید اجازه دوقطبیسازی در جامعه را ندهیم حرف آخر را هم در اینباره، رهبری مطرح میکنند.
وی ادامه داد: براساس یافتههایی که از رهبر شهیدمان داریم، و دریافتهایی که از رهبر جدیدمان داریم، این موضوع برای ما یک تکلیف است.
این فعال سیاسی گفت: ما حول اظهارات و تمایلات و تبییناتی که رهبری شهید داشنند و رهبری تبیین میکنند، باید منسجم باشیم. اینها خطوط قرمز ماست؛ زیر این خطوط قرمز، میتوانیم دارای نقطهنظرات متفاوتی باشیم و به نظام هم ارائه دهیم؛ ولی چیزی را که باید اجرا کنیم، تصمیم نظام است.
حقیقتپور گفت: آنچه که اجرا میشود در نهایت تصمیمی است که مقامات ما می گیرند تصمیمی است که شورای عالی امنیت ملی میگیرد و نهایتاً تصمیمی است که رهبر عظیم الشان میگیرند، این موضوع برای ما تکلیف است. بقیه هم میتوانند نظرات خودشان را ارائه دهند و در رسانهها و در مسائل مختلف کشور مطرح بکنند؛ هیچ مشکلی هم نیست اما در عمل باید تلاش کنیم ید واحده باشیم.
وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقللاب اسلامی در تهران ادامه داد: مردم در همه جاِمعه در کف خیابان بودند و یک اثری از جمهوری اسلامی ایران و ایرانِ ثبت و رونمایی شد که در طول تاریخ بشریت سابقه نداشته و نخواهد داشت. اینکه میلیونها انسان آمدند و پای کار برای تشییع رهبر شهیدشان بودند؛ بسیار اثر بزرگی است که در طول تاریخ نداشتیم.
این فعال سیاسی گفت: وقتی امامان معصوم را شهید میکردند، آنها را مخفیانه دفن میکردند که کسی قبرشان را نفهمد؛ اما دیروز تشییع میلیونی انجام شد این در تهران بود حالا در مشهد، قم و عراق هم قطعا بیش از این و باشکوه تر برگزار خواهد شد.
حقیقت پور درباره تاکید رهبری شهید بر حفظ انسجام داخلی گفت: وحدت ملی عامل بقای ما است وحدت ملی یک اصل است که اگر نباشد و هر کسی ساز خود را بزند این مملکت به سمت تضعیف و خواسته دشمنان می رود. در شب عاشورا، مقام معظم رهبری بهجای اینکه بگوید روضه امام حسین (ع) یا روضه مقتل بخوان، میگوید «ایران» بخوان. چراکه ظرفِ ایران ظرفی است که همه را در خودش جا میدهد. انقلابی و غیرانقلابی و کمانقلابی و بیحجاب، همه در ظرف ایران قرار میگیرند.
وی گفت: رهبر شهید انقلاب این کار را بر اساس تشخیص و فهم سیاسی انجام دادند. بنابراین ما باید وحدت ملی را حفظ کنیم البته نظرات مان را هم بیان کنیم اما اصراری برای اجرای نظراتمان نداشته باشیم و هر چه نظام به آن رسید آن موضوع باید عمل شود. نظرمان را بدهیم اما نباید اصراری بر آن داشته باشیم و هر نظری که در نظام تایید شد و غالب بود و نظام خواست آن باید اجرایی شود.