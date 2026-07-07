برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در قم/ آمادهسازی پیکرها برای تشییع در عراق
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی صبح امروز، سه شنبه (۱۶ تیرماه)، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در شهر مقدس قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی از ساعات اولیه بامداد امروز سهشنبه (۱۶ تیرماه) با حضور انبوه مردم عزادار در مسیرهای تعیینشده در شهر مقدس قم آغاز شده و جمعیت گستردهای برای وداع با پیکر ایشان در محل برگزاری مراسم حضور یافتهاند.
پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی پس از اقامه نماز توسط آیتالله عبدالله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید در مسجد مقدس جمکران، بهصورت زمینی از مسجد جمکران در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) تا حرم حضرت فاطمه معصومه (س) تشییع میشود.
شرکتکنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، تصاویر رهبر شهید، پرچمهای عزا و دستنوشتههایی در گرامیداشت یاد و خاطره ایشان، در آیین تشییع حضور یافتهاند.
همچنین در طول مسیر، مواکب مردمی خدماترسانی و پذیرایی از عزاداران را بر عهده دارند و نیروهای امدادی، انتظامی و اجرایی نیز برای برگزاری هرچه منظمتر این مراسم در محل مستقر هستند.
در این مراسم، مردم از استانهای مختلف کشور و همچنین از برخی کشورهای دیگر حضور دارند.
نیروهای امدادی، اورژانس، آتشنشانی، پلیس راهور، نیروهای انتظامی و سایر دستگاههای خدماترسان نیز از ساعات اولیه بامداد در محل مستقر شدهاند تا خدماترسانی، تأمین امنیت و مدیریت تردد را در طول برگزاری این آیین بر عهده داشته باشند.
بر اساس اعلام ستاد ملی برگزاری قرار است روز چهارشنبه (۱۷تیرماه)، پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، به کشور عراق منتقل و در شهرهای نجف و کربلا و در حرم مطهر امام علی (ع) و حرمهای مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) تشییع شود.
پیکر رهبر شهید، پس از تشییع در تهران، قم و عراق، روز پنجشنبه (۱۸تیرماه) وارد مشهد الرضا (ع) خواهد شد و در جوار بارگاه منور و ملکوتی ثامنالحجج، حضرت علیابنموسیالرضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.
گفتنی است مراسم وداع و ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی روز جمعه (۱۱ تیرماه) با حضور مقامات و سران کشورهای مختلف برگزار شد همچنین مراسم وداع مردمی نیز در روزهای شنبه و یکشنبه (۱۳ و ۱۴ تیرماه) با حضور خیل عظیم عزاداران در مصلی تهران برگزار شد همچنین در روز دوشنبه (۱۵ تیرماه) پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران و با حضور میلیونها نفر از مردم عزادار تشییع و بدرقه شد و پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی برای تشییع در قم به این مسجد مقدس جمکران منتقل شد.
براساس اعلام صداوسیما، امروز قرار است پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب وارد شهر نجف در عراق شود و فردا مراسم تشییع در نجف برگزار خواهد شد.
براین اساس، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب فردا (چهارشنبه ۱۷ تیر) از ساعت ۶ صبح در نجف تشییع خواهد شد و بعدازظهر فردا وارد کربلا میشود.
پس از ورود پیکر مطهر رهبر شهید به شهر کربلا، مراسم تشییع در خیابانهای منتهی به حرم مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) برگزار خواهد شد.
شهرهای مختلف عراق و چندین استان این کشور از سوی دولت عراق و استانداریها بهمنظور برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید تعطیل شدهاند. مردم عراق نیز آمادگی خود را برای حضور در این مراسم اعلام کردهاند.
تدابیر گستردهای از سوی نهادهای خدماترسان، نیروهای مردمی و دولت عراق برای برگزاری این مراسم اندیشیده شده است.
در حالی که همچنان مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در قم در حال برگزاری است شهرهای کربلای معلی و نجف اشرف در عراق مهیای پذیرایی از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب می شوند و بنرهایی در کربلای معلی برای استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید، آیتالله العظمی سید علی خامنهای، با عنوان «اولین زائر اربعین» نصب شده است.
نجف آمادۀ میزبانی از رهبر شهید انقلاب
تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی امروز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر مقدس قم به پایان رسید و بنابر اعلام ستاد مراسم عصر امروز پیکرها به نجف اشرف منتقل خواهد شد، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا و روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس تشییع میشود و در حرم ملکوتی امام رضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.
با خروج خودروی حامل پیکرهای مطهر از بزرگراه پیامبر اعظم، قم برای همیشه با شهید خامنهای وداع کرد.
حال و هوای مردم عزادار در جوار خودروی حامل پیکر مطهر امام مجاهد شهید، حضرت آیتالله العظمی خامنهای در مسیر تشییع قم
حماسه حضور امروز مردم قم در بدرقه «آقای شهید ایران»، در تاریخ این خاک مقدس ماندگار شد
ایمان عطارزاده، سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب نوشت: بعد از رستاخیز مردم تهران در تشییع پیکر امامشهیدمان، امروز قیام مردم قم در بدرقه آقای شهید ایران، در تاریخ این خاک مقدس ماندگار شد.
وی ادامه داد: این حماسه، به برکت حضور همان مردم مبعوثشدهای شکل گرفت که آقای شهیدمان در وصف آنها گفته بود: «اینمردم خودشان کار را تماممیکنند.
حال و هوای مردم عزادار در جوار خودروی حامل پیکر مطهر امام مجاهد شهید، حضرت آیتالله العظمی خامنهای در مسیر تشییع قم
تشییع پیکرهای مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان در شهر قم
ورود خودروی حامل پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی به مسیر تشییع قم در حلقه قلوب عزادار مردم
حضور جمعیت بیپایان عاشقان رهبر شهید انقلاب اسلامی در خیابانهای اطراف مسجد مقدس جمکران پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر «آقای شهید ایران».
تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در مسجد مقدس جمکران
نماز میت بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده ایشان، صبح امروز (سه شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵)، به امامت آیتالله جوادی آملی و با حضور پرشور مردم، مسئولان، علما و مراجع تقلید در مسجد مقدس جمکران اقامه شد.
نماز بر پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان سه بار اقامه میشود؛ در نوبت نخست، نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید، حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای (قدسالله نفسالزکیه) و در نوبت دوم، نماز بر پیکر شهید سیده بشری حسینی خامنهای، شهید مصباحالهدی باقری و شهید زهرا حدادعادل و در نوبت سوم نیز نماز بر پیکر زهرا محمدی گلپایگانی، نوه رهبر شهید، اقامه شد.
دعا و اشک های آیت الله جوادی آملی در هنگام اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی
انتقال پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان به جایگاه اقامه نماز بر پیکر ایشان در مسجد مقدس جمکران
ورود پیکر مطهر «آقای شهید ایران» و شهدای خانواده ایشان به مسجد مقدس جمکران
بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران
قرائت فاتحه و وداع آیتالله جوادی آملی با رهبر شهید انقلاب
حجتالاسلام سید هادی خامنهای، برادر رهبر شهید انقلاب در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، با حضور بر بالین تابوت ایشان ادای احترام کرد و در لحظهای احساسی، تابوت را بوسید.