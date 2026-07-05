به گزارش ایلنا،رضا حاجی‌پور با اشاره به مشکلات کشاورزان در تأمین کودهای شیمیایی و اعلام نرخ علی‌الحساب کود اوره اظهار کرد: در شرایطی که کشاورزان در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور قرار دارند، نباید برای تهیه نهاده‌های اساسی با مشکل مواجه شوند.

وی افزود: امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات، اختلاف میان وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌های پتروشیمی بر سر مطالبات مالی است که موجب شده روند تأمین و توزیع کود با اختلال روبه‌رو شود و در نهایت این کشاورزان هستند که هزینه این اختلاف را پرداخت می‌کنند.

حاجی‌پور با بیان اینکه کودهای مورد نیاز در بازار آزاد با قیمت‌های بسیار بالاتر عرضه می‌شوند، گفت: امروز کشاورزان ناچارند کود فسفات را با قیمت‌های چندین میلیون تومانی از بازار آزاد تهیه کنند، در حالی که دولت اعلام می‌کند توزیع و مدیریت کود انجام می‌شود، اما واقعیت میدانی چیز دیگری است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: وقتی کشاورز برای تأمین کود مورد نیاز خود ناچار به خرید از بازار آزاد می‌شود، هزینه تولید افزایش می‌یابد و در نهایت این موضوع بر قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی و امنیت غذایی کشور اثر خواهد گذاشت.

وی با اشاره به نقش کشاورزان در تأمین نیازهای کشور در شرایط جنگ و تحریم، تصریح کرد: کشاورزان در سخت‌ترین شرایط پای تولید ایستاده‌اند و دولت نیز باید متقابلاً از آنان حمایت کند؛ نه اینکه به دلیل اختلافات میان دستگاه‌ها، روند تأمین نهاده‌های اساسی با مشکل مواجه شود.

حاجی‌پور با تأکید بر اینکه تعیین تکلیف مطالبات شرکت‌های پتروشیمی نباید به تأخیر بیفتد، گفت: دولت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مسئول باید هرچه سریع‌تر این اختلاف را حل کنند تا کود مورد نیاز کشاورزان بدون وقفه و با قیمت مصوب در اختیار آنان قرار گیرد.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هرگونه تأخیر در تأمین کود اوره و فسفات، مستقیماً بر عملکرد مزارع، میزان تولید و امنیت غذایی کشور اثرگذار است و اگر امروز تصمیم‌گیری نشود، آثار آن در ماه‌های آینده در تولید محصولات کشاورزی نمایان خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند و انتظار دارد دولت با حمایت عملی از تولیدکنندگان، موانع تأمین نهاده‌های کشاورزی را هرچه سریع‌تر برطرف کند تا کشاورزان با دغدغه کمتری به تولید بپردازند.

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