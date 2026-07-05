مسیری که با رهبر شهید انقلاب طی کردیم، مسیر عزت و شرافت است

به گزارش ایلنا، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: ملت ایران روز‌های سختی را پشت سر می‌گذارد؛ مردم ما بسیار قدرشناس هستند و به‌خوبی می‌دانند که اگر امروز حرف‌های جدی در دنیا داریم، حاصل مدیریت و تدبیری است که امام شهید ما در ۳۶ سال رهبری خود به‌کار بستند.

وی افزود: مسیری که امام راحل عظیم الشان باز کردند، رهبر شهید انقلاب در دوران رهبری خود به خوبی ادامه دادند و پیگیری کردند. رهبر شهید ما امت مبعوث خود را به خوبی می‌شناسد. مسیری که با ایشان طی کردیم، مسیر عزت و شرافت است.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: حضور تاریخی مردم ایران در این مراسم تشییع، این پیام روشن را به دنیا ارسال کرد که از آرمان‌های انقلاب ذره‌ای عقب‌نشینی صورت نمی‌گیرد و با انگیزه و همت بیشتر، این مسیر ادامه خواهد داشت.

طحان‌نظیف اظهار داشت: این مسیر همان مسیری است که امام شهید ما جانش را در این راه تقدیم کرد و خونش ریخته شد. قطعا این مسیر توسط پیروان ایشان و امت مبعوث ایشان و مسئولان کشور دنبال خواهد شد.