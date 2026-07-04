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رستمی:

تولیدکنندگان لوازم خانگی نباید از ممنوعیت واردات سوءاستفاده کنند

تولیدکنندگان لوازم خانگی نباید از ممنوعیت واردات سوءاستفاده کنند
کد خبر : 1808448
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سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس‌، گفت: ممنوعیت واردات لوازم خانگی با هدف حمایت از تولیدکنندگان صورت گرفت اما آنها نباید از این وضعیت سوءاستفاده کنند.

به گزارش ایلنا،  محمد رستمی در انتقاد به افزایش روزافزون قیمت لوازم خانگی در بازار، گفت: در یک مقطع زمانی واردات لوازم خانگی که مشابه داخلی داشتند ممنوع اعلام شد و تولیدکنندگان این بخش نباید این لطفی که به آنها شده و بازار را در اختیارشان قرار داد که این صنعت رونق پیدا کند تا بتوانند روی پای خود بایستند را فراموش کنند.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: لازم است تولیدکنندگان لوازم خانگی انصاف داشته باشند و در شرایطی که مسئولان مربوطه مانع از واردات این کالاها شده‌اند و فرصت رشد به آنها داده شده است از این موضوع سوءاستفاده نکنند و مشتریان خود را برای کسب سود چند برابری گرو نگه ندارند.

وی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت ها بر این بازار، یادآور شد: هم اکنون برخی تولیدکنندگان بجای حمایت از مصرف کنندگان لوازم خانگی با اطمینان از اینکه مردم ناچار هستند کالاهای مورد نیاز خود را از آنها خریداری کنند نسبت به افزایش چند برابری قیمت محصولاتشان اقدام کرده اند.

 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تولیدکنندگان لوازم خانگی باید انصاف داشته باشند و در این بزنگاهی که کشور با مشکل مواجه شده است به سمتی حرکت نکنند که مردم را قربانی طمع ورزی های خود کنند.

 

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