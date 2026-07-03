به گزارش ایلنا، صبح امروز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۴ مراسم ادای احترام فرهیختگان و هیأت‌های دینی و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی کشورهای جهان بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلی تهران آغاز شد و هم اکنون در حال برگزاریست.

در این مراسم جمعی از مجاهدان کتائب حزب الله عراق، فعالان فرهنگی از اسپانیا، اکوادور و بولیوی، نمایندگان جبهه مقاومت از سوریه لبنان عراق مراکش ترکیه، علما و فرهیختگان مذهبی از اندونزی و افغانستان، هیئتی متشکل از استانداران نجف و کربلا و شخصیت های مجاهد عراق، هیئت احزاب ترکیه و رئیس حزب رفاه نو به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب ادای احترام کردند.

از ساعاتی قبل نیز ورود پروازهای حامل هیئت‌های بین‌المللی به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد آغاز شده است و مهمانان رسمی مورد استقبال مسئولان و هیات تشریفات در فرودگاه مهرآباد قرار گرفتند.

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