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ادای احترام شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی جهان بر پیکر رهبر شهید انقلاب+ تصاویر

ادای احترام شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی جهان بر پیکر رهبر شهید انقلاب+ تصاویر
کد خبر : 1807838
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مراسم ادای احترام فرهیختگان و هیأت‌های دینی و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی کشورهای جهان بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلی تهران در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا، صبح امروز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۴ مراسم ادای احترام فرهیختگان و هیأت‌های دینی و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی کشورهای جهان بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلی تهران آغاز شد و هم اکنون در حال برگزاریست.

در این مراسم جمعی از مجاهدان کتائب حزب الله عراق، فعالان فرهنگی از اسپانیا، اکوادور و بولیوی، نمایندگان جبهه مقاومت از سوریه لبنان عراق مراکش ترکیه، علما و فرهیختگان مذهبی از اندونزی و افغانستان، هیئتی متشکل از استانداران نجف و کربلا و شخصیت های مجاهد عراق،  هیئت احزاب ترکیه و رئیس حزب رفاه نو  به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب ادای احترام کردند.

از ساعاتی قبل نیز  ورود پروازهای حامل هیئت‌های بین‌المللی به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد آغاز شده است و مهمانان رسمی مورد استقبال مسئولان و هیات تشریفات در فرودگاه مهرآباد قرار گرفتند.

ادای احترام شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی جهان بر پیکر رهبر شهید انقلاب+ تصاویر

ادای احترام شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی جهان بر پیکر رهبر شهید انقلاب+ تصاویر

ادای احترام شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی جهان بر پیکر رهبر شهید انقلاب+ تصاویر

ادای احترام شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی جهان بر پیکر رهبر شهید انقلاب+ تصاویر

ادای احترام شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی جهان بر پیکر رهبر شهید انقلاب+ تصاویر

ادای احترام شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی جهان بر پیکر رهبر شهید انقلاب+ تصاویر

ادای احترام شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی جهان بر پیکر رهبر شهید انقلاب+ تصاویر

 

 

 

 

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