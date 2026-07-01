پاسخگویی اجتماعی، مسیر تقویت اعتماد و همراهی مردم است

به گزارش ایلنا،علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، با اشاره به اینکه بخشی از نارضایتی‌های موجود متأثر از فشارهای ناشی از تحریم، جنگ و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی آن‌هاست، تأکید کرد: پاسخ به این وضعیت تنها از مسیر تصمیمات اداری ممکن نیست، بلکه نیازمند حضور فعال دستگاه‌ها در میدان اجتماعی، گفت‌وگو با مردم و طراحی برنامه‌های ملموس برای کاهش فشارها و تقویت اعتماد عمومی است.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور تصریح کرد که کارآمدی دولت باید با اقدامات اجتماعی تکمیل شود و دستگاه‌های اجرایی لازم است پیشنهادها و برنامه‌های مؤثر خود را برای پاسخ به مطالبات مردم، تقویت سرمایه اجتماعی و احیای اعتبار اجتماعی دولت ارائه کنند.

وی همچنین بر ضرورت مستندسازی بین‌المللی جنایات آمریکا تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی این موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول شد.

ربیعی افزود: نمایندگان اجتماعی وزارتخانه‌ها، مسئولان اجتماعی دستگاه‌ها و اعضای دولت باید شجاعانه، روشن و بدون لکنت زبان، در دفاع از دولت، تبیین اقدامات انجام‌شده و پاسخ به افکار عمومی سخن بگویند.

در این نشست، اجرای برنامه‌های اجتماعی مشترک میان دستگاه‌ها، توسعه خدمات حمایتی از جمله خدمات بیمه‌ای و روان‌شناختی، و تقویت مشارکت الکترونیکی شهروندان در ارتباط با دولت از دیگر محورهای مورد تأکید بود.

همچنین در این نشست، با اشاره به اهمیت حضور مردم در مراسم تشییع، تأکید شد که چنین آیین‌هایی صرفاً یک مراسم رسمی نیستند، بلکه فرصتی برای نمایش همبستگی ملی، تقویت پیوندهای اجتماعی و بازنمایی نقش مردم در دفاع از ایران، امنیت و انسجام کشور به شمار می‌آیند.

لازم به ذکر است سلسله نشست‌های دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با ارکان اجتماعی دولت، با هدف اجتماعی‌کردن دولت از طریق پیگیری ارتقاء کارآمدی و پاسخگویی اجتماعی دولت، تقویت مشارکت‌پذیری دولت و فاصله گرفتن از مشارکت ابزاری، توسعه عدالت اجتماعی در سطح سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تمامی دستگاه‌ها، ارتقاء اعتماد نهادی به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سرمایه اجتماعی، ارتقای امید اجتماعی در سطح جامعه و کاهش بی‌افقی نسبت به آینده، ایجاد تعهد مشترک به اجرای وعده‌های رئیس‌جمهور محترم در ایام انتخابات، فعال‌کردن دیپلماسی اجتماعی دولت، برقراری سیاست اجتماعی شفاف و پاسخگو در سطح دستگاه‌ها، تقویت استراتژی ارتباطی دولت، حکمرانی داده و اطلاعات اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های دولت، با حضور معاونین و مشاورین اجتماعی وزرا و دستگاه‌های اجرایی کشور به‌طور مستمر در حال برگزاری است.

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