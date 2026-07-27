محمد کاظمی‌فرد معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا، درباره دریافت ابلاغیه‌ها در پیام‌رسان بله گفت: در حال حاضر امکان دریافت ابلاغیه‌ها از طریق پیام‌رسان «بله» فراهم شده است. به این ترتیب تمامی پیام‌هایی که پیش از این از طریق پیامک ارسال می‌شد، در صورت ثبت‌نام کاربر، در پیام‌رسان «بله» نیز برای او ارسال خواهد شد و دیگر نیازی به مراجعه به سامانه یا محل خاصی نیست.

وی ادامه داد: در گذشته گاهی پیامک‌ها دیده نمی‌شد یا به‌ویژه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور دریافت پیامک با مشکل مواجه بود. با راه‌اندازی این بستر در «بله»، کاربران اطمینان بیشتری خواهند داشت که پیام‌های ابلاغی را دریافت می‌کنند. البته همچنان پیام‌ها از طریق پیامک هم ارسال می‌شود و هر دو مسیر فعال است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: علاوه بر این، برخی خدمات جدید نیز در این بستر ارائه شده است. از جمله امکان دریافت «اعتبار معاملاتی»، دریافت «گواهی عدم سوءپیشینه» و همچنین انجام پرداخت‌ها از طریق «بله» فراهم شده است. به‌تازگی نیز، در همین چند هفته اخیر، امکان ثبت اظهارنامه راه‌اندازی شده و کاربران می‌توانند اظهارنامه خود را مستقیماً در این پیام‌رسان ثبت کنند. در مراحل بعدی هم خدماتی مانند ثبت لایحه، دادخواست و شکایت به این سامانه افزوده خواهد شد؛ هرچند در حال حاضر فقط بخش ثبت اظهارنامه فعال شده است. البته این موضوع فقط در بستر بله انجام نخواهد شد و ۵ سکوی دیگر نیز در حال آماده سازی زیرساخت‌ها برای ارائه این خدمات هستند.

کاظمی فرد در بخش دیگری از صحبت های خود درباره اطلاع از ممنوع الخروجی گفت: در مورد ممنوع‌الخروجی نیز باید توجه داشت که فعلاً اطلاعات مربوط به قوه قضاییه در این سامانه قرار دارد. سایر نهادها مانند سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و دستگاه‌هایی که امکان اعمال ممنوع‌الخروجی دارند، اطلاعات خود را در سامانه‌های فراجا تجمیع می‌کنند. بنابراین اگر فردی بخواهد بداند آیا ممنوع‌الخروج شده است یا خیر و این ممنوعیت از سوی قوه قضاییه بوده، می‌تواند با مراجعه سامانه‌ عدل ایران (adliran.ir) و در بخش استعلام مدارک وضعیت ممنوع الخروجی خود را استعلام بگیرد و از وضعیت خود مطلع شود.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم پیشرفت نیز پیش‌بینی شده است که اطلاع‌رسانی درباره ممنوع‌الخروجی به‌صورت الکترونیکی انجام شود. بر اساس این برنامه، فراجا موظف است از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک این موضوع را به شهروندان اطلاع دهد؛ به این معنا که هر دستگاهی که اقدام به ثبت ممنوع‌الخروجی می‌کند، اطلاعات آن از طریق سامانه ابلاغ به فرد اطلاع داده شود. به همین منظور، اتصال سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه با سامانه‌های فراجا در حال انجام است تا هر موردی که در آنجا ثبت می‌شود، از طریق سامانه ابلاغ به شهروند اطلاع‌رسانی شود.

انتهای پیام/