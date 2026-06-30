به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تاریخ شیعه پر از بغضِ تشییع‌های غریبانه و مظلومانه است؛ از مدینه تا طوس. اما تقدیر ما و آزادگان جهان، رقم زدن تشییعی به وسعت یک جهان، شکوه‌مند و بی‌نظیر برای امام شهیدمان، خامنه‌ای عزیز است.»

رئیس ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب که از هشتگ #باید_برخاست استفاده کرده است، افزود: «باور دارم ایران مقتدر و امت اسلام برای این وداع تاریخی، تمام‌قد به میدان خواهند آمد.»

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