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مصوبات جلسه مشترک دولت و قوه قضائیه برای مهار گرانی و تشدید نظارت بر داروخانه‌ها

مصوبات جلسه مشترک دولت و قوه قضائیه برای مهار گرانی و تشدید نظارت بر داروخانه‌ها
کد خبر : 1806812
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در جلسه مشترک معاونان اول قوه مجریه و قضاییه، بر اصلاح مقررات بورس کالا، تدوین ضوابط قیمت‌گذاری برخی اقلام کالاهای اساسی، رفع تعارض منافع در حوزه دارو، تشدید نظارت بر داروخانه‌ها و شبکه توزیع دارو و تقویت نظارت بر بازار تأکید و درباره اجرای این موارد تصمیم‌گیری شد.

به گزارش ایلنا، در جلسه مشترک معاونان اول قوه مجریه و قضاییه، گزارشی از وضعیت تأمین برخی اقلام کالاهای اساسی، وضعیت قیمت کالاها در بازار، علل گرانی‌ها، وضعیت دارویی کشور و آغاز فعالیت قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار ارائه شد.

دکتر محمدرضا عارف در این جلسه با تأکید بر ضرورت مهار قیمت‌ها و جلوگیری از تفاوت قیمت کالاها در واحدهای صنفی، دستور داد دستورالعمل و ضابطه مشخصی برای قیمت‌گذاری برخی اقلام کالاهای اساسی تدوین شود تا نهادهای نظارتی و بازرسی براساس آن بر قیمت‌ها نظارت کنند.

همچنین مقرر شد مقررات و قوانین بورس کالا با هدف انجام اصلاحات احتمالی و حذف واسطه‌گری مورد بررسی قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گلایه‌های مردم از قیمت‌ها و کمبود دارو، گفت: برخی داروخانه‌ها داروها را بدون نسخه عرضه می‌کنند و این داروها وارد بازار سیاه می‌شود؛ بنابراین نظارت بر داروخانه‌ها و شبکه توزیع دارو باید تشدید و از فروش بدون نسخه دارو جلوگیری شود.

همچنین مقرر شد، نظارت بر داروخانه‌ها و شبکه توزیع دارو تشدید شود، رئیس سازمان غذا و دارو هر دو هفته یک‌بار گزارش آخرین وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی را به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کند و تعارض منافع در حوزه دارو  با فوریت رفع شود.

عارف با اشاره به آغاز فعالیت قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار در استان تهران و برخی استان‌ها گفت: این قرارگاه که با مسئولیت استانداران تشکیل شده، می‌تواند نقش مؤثری در نظارت بر بازار، مقابله با گران‌فروشی و رفع خلأهای نظارتی ایفا کند.

معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای این جلسه با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و شهدای هفتم‌تیر، از هماهنگی میان قوه مجریه و قوه قضاییه در پیگیری مسائل مشترک خبر داد.

در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، نیز با تأکید بر حمایت این قوه از دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم، گفت: مشکلات حوزه دارو از جمله قیمت، شبکه توزیع و تعارض منافع باید برطرف شود. 
وی همچنین با اشاره به رفع بخشی از بوروکراسی‌های ترخیص کالا از گمرک، تأکید کرد: با وجود این اقدامات، همچنان مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و نظارت جدی بر بازار باید ادامه یابد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با انتقاد از نادیده گرفتن بحث تعارض منافع در سازمان غذا و دارو، گفت: نباید افرادی که خود تولیدکننده یا واردکننده دارو هستند، از شرکت خود استعفا دهند و در همان حوزه در دولت مسئولیت بگیرند و ارز دارو به خودشان داده شود. 

در پایان این نشست، موضوع چگونگی تنظیم‌گری صداوسیما درباره پخش صوت و تصویر از سوی پلتفرم‌ها نیز بررسی و بر تداوم بررسی این موضوع در جلسات بعد تأکید شد.

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