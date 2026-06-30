اقتدار ایران بر پایه توان داخلی شکل گرفته است

به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار رضا طلایی‌نیک در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره وزیر شهید دفاع، سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به شناخت ۱۳ ساله خود از این فرمانده شهید، اظهار داشت: شهید نصیرزاده شخصیتی جامع در ابعاد معنوی، علمی، جهادی، مدیریتی و اجتماعی داشت و پرورش‌یافته ارتش انقلابی و مکتب ولایت بود.

وی افزود: این شهید والامقام ایمان، دانش و سبک زندگی جهادی را با یکدیگر تلفیق کرده بود و همین ویژگی‌ها موجب می‌شد هر فردی که با او همکاری یا معاشرت داشت، شیفته شخصیت اخلاقی و مدیریتی‌اش شود.

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت دفاع با اشاره به سوابق علمی و حرفه‌ای شهید نصیرزاده، گفت: وی از ابتدای ورود به ارتش، مسیر علمی و تخصصی خود را با جدیت دنبال کرد و در کنار دانش نظامی، همواره نسبت به ارزش‌های دینی، فرهنگی و اخلاقی دغدغه‌مند بود و در دوران مسئولیت خود در وزارت دفاع، تصمیمات مؤثری در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی اتخاذ کرد.

سردار طلایی‌نیک با بیان اینکه بخش مهمی از خدمات شهید نصیرزاده در حوزه دفاعی هنوز به‌طور کامل برای افکار عمومی تبیین نشده است، خاطرنشان کرد: این فرمانده شهید در طول ۴۳ سال خدمت، با دریافت ۷۰ مورد تشویق نظامی، نقش مؤثری در توسعه توانمندی‌های دفاعی کشور داشت و در دوره وزارت خود، پروژه‌های مهمی به‌ویژه در حوزه موشک‌های هوا به زمین و سامانه‌های دریایی و هوایی را با تمرکز بر تقویت نقاط قوت نیروهای مسلح دنبال کرد.

وی همچنین با اشاره به نتایج دفاع مقدس ۱۲ روزه و روایت دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در دیدارهای خود با وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، تصریح کرد: ارائه واقعیت‌های جنگ، جنایات دشمن و دستاوردهای نیروهای مسلح برای مقامات دفاعی کشورهای مختلف، نشان داد که اقتدار جمهوری اسلامی ایران بر پایه توان داخلی، مدیریت جهادی و مجاهدت فرماندهانی همچون شهید نصیرزاده شکل گرفته است.

سردار طلایی‌نیک در پایان با تجلیل از نقش خانواده وزیر شهید دفاع، تأکید کرد: خانواده شهید نصیرزاده در تمامی سال‌های خدمت، همراه و پشتیبان این فرمانده مجاهد بودند و بی‌تردید بخش مهمی از موفقیت‌های او مرهون این همراهی، روحیه مردمی و اهتمام ویژه وی به حل مسائل کارکنان و اقشار مختلف جامعه بود.