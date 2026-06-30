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دریادار ایرانی: نداجا برای دفاع از امنیت ایران آماده است

دریادار ایرانی: نداجا برای دفاع از امنیت ایران آماده است
کد خبر : 1806711
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فرمانده نیروی دریایی ارتش در جریان بازدید وزیر امور خارجه از یادمان شهدای ناوشکن دنا بر آمادگی کامل نیروی دریایی برای دفاع از امنیت و منافع کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با حضور در ستاد نیروی دریایی ارتش ضمن دیدار با امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش از یادمان شهدا و وسایل به جا مانده از شهدای ناوشکن دنا در جنگ رمضان بازدید و نسبت به رشادت‌ها و فداکاری‌های دریادلان ارتش جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کرد.

در این دیدار، عراقچی با قدردانی از نقش راهبردی نیروی دریایی ارتش در تأمین امنیت و صیانت از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در آب‌های سرزمینی و بین‌المللی بر اهمیت حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در میان نسل‌های جوان تأکید کرد.

وزیر امور خارجه در جریان این بازدید با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ استقلال، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرد: یاد و نام شهیدان همواره چراغ راه ملت ایران خواهد بود و انتقال ارزش‌ها به نسل‌های آینده یک مسئولیت ملی و تاریخی است.

امیر دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از آخرین مأموریت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای این نیرو در حوزه‌ های عملیاتی، آموزشی و دفاعی بر آمادگی کامل نیروی دریایی برای دفاع از امنیت و منافع کشور تأکید کرد.

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