پزشکیان در دیدار اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
توافق اخیر دستاورد ملت ایران در عرصه دیپلماسی است
رئیسجمهور با تشریح مهمترین تحولات و چالشهای کشور در دو سال گذشته، مقاومت ملت ایران، فداکاری نیروهای مسلح و انسجام ملی در برابر تهدیدات دشمنان را از عوامل اصلی عبور کشور از شرایط سخت دانست و تأکید کرد که توافق اخیر نیز در چارچوب سیاستهای کلان نظام، با هماهنگی کامل با رهبر معظم انقلاب و حمایت شورای عالی امنیت ملی به دست آمده است.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در ادامه برنامههای سفر خود به قم، در نشستی صریح، تفصیلی و بیش از دو ساعته با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به تشریح مهمترین تحولات، چالشها، تهدیدها و تصمیمات راهبردی کشور در دو سال گذشته پرداخت.
رئیسجمهور در این نشست که در فضایی کارشناسی و مبتنی بر گفتوگوی مستقیم برگزار شد با تشریح موفقیتها و دستاوردهای مهم نظام در برابر زیادهخواهیها و تجاوزات دشمنان، مقاومت ایرانیان، دفاع جانانه نیروهای مسلح و حضور باشکوه و تأثیرگذار مردم در حمایت از کشور را صفحه زرینی در تاریخ ایران و موجب عزت و سربلندی کشور در جهان اسلام و نزد آزادیخواهان جهان توصیف کرد.
پزشکیان در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر، از ایستادگی ملت ایران، فداکاری نیروهای مسلح و همراهی کمنظیر اقشار مختلف مردم در عبور از شرایط سخت کشور قدردانی کرد و گفت: آنچه در ماههای گذشته رقم خورد، جلوهای روشن از انسجام ملی، وفاداری مردم به ایران، انقلاب و نظام و آمادگی همه ظرفیتهای کشور برای دفاع از عزت و امنیت ملی بود.
رئیس جمهور با اشاره به حماسه آفرینی نیروهای مسلح در دفاع از کشور و همچنین همراهی بازاریان، تولیدکنندگان، اصناف، کسبه و فعالان اقتصادی در تأمین نیازهای مردم در شرایط ویژه، افزود: در روزهایی که دشمنان تلاش داشتند با فشارهای همهجانبه کشور را دچار اختلال و ناامنی کنند، ملت ایران با همبستگی، مسئولیتپذیری و حضور آگاهانه خود، نقشههای آنان را ناکام گذاشت و بار دیگر نشان داد که سرمایه اصلی کشور، مردم و اعتماد متقابل میان مردم و نظام است.
پزشکیان در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت کشور از آغاز به کار دولت، تأکید کرد که بخش عمده ظرفیت مدیریتی دولت طی دو سال گذشته صرف مدیریت بحرانها، کاهش آثار فشارهای خارجی و جلوگیری از انتقال تبعات این چالشها به زندگی روزمره مردم شده است.
رئیس جمهور با اشاره به تلاشهای گسترده دشمنان برای ایجاد اختلال در حکمرانی کشور، گفت: آنچه امروز در جامعه مشاهده میشود، نتیجه مجاهدت شبانهروزی مجموعه دستگاههای اجرایی، نهادهای حاکمیتی، نیروهای مسلح و همراهی مردم است که اجازه ندادند اهداف دشمنان در ایجاد بیثباتی، فروپاشی ساختارهای اقتصادی و برهم زدن انسجام ملی محقق شود.
پزشکیان با بیان اینکه قضاوت منصفانه درباره عملکرد دولت مستلزم درک دقیق شرایط کشور و حجم بحرانهای انباشتهای است که دولت با آن مواجه بوده، تصریح کرد: در چنین شرایطی انتظار میرفت همه جریانهای دلسوز کشور در کنار یکدیگر برای عبور از مشکلات تلاش کنند و از قضاوتهای غیرمنصفانه و تخریب سرمایه اجتماعی نظام پرهیز شود.
رئیسجمهور در ادامه با تشریح اقدامات دولت در حوزههای مختلف، به برنامههای اجرا شده برای ارتقای امنیت انرژی، مدیریت ناترازیها، توسعه زیرساختهای تولید و توزیع انرژی، سیاستهای حمایتی از اقشار مختلف جامعه از جمله اجرای طرح کالابرگ، توسعه عدالت آموزشی، تقویت نظام سلامت، جبران خسارات ناشی از جنگ، بازسازی مناطق آسیبدیده، حمایت از تولید و تقویت توان دفاعی و نیروهای مسلح برغم تمامی فشارها، تهدیدات و تنگناهای مالی اشاره کرد.
پزشکیان همچنین رویکرد «محلهمحوری» را از جمله راهبردهای مهم دولت در حوزه حکمرانی اجتماعی دانست و اظهار داشت: هدف از این رویکرد، افزایش مشارکت مردم در فرآیند تصمیمسازی، تصمیمگیری و اجرای برنامهها و تقویت سرمایه اجتماعی در سطوح محلی است.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت واقعبینی در تحلیل شرایط کشور افزود: مسئولیت همه نخبگان، رسانهها و گروههای مرجع آن است که واقعیتهای کشور را برای مردم تبیین کنند و از ایجاد انتظارات غیرواقعی و توقعات کاذب که میتواند موجب ناامیدی شود پرهیز کنند.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح روند مذاکرات و توافق اخیر پرداخت و با اشاره به پیچیدگیهای فرآیند تصمیمگیری در این حوزه اظهار داشت: تمامی مراحل مذاکرات در چارچوب سیاستهای کلان نظام، با هماهنگی کامل و مستمر با رهبر معظم انقلاب و در بستر سازوکارهای قانونی کشور دنبال شد.
رئیس جمهور افزود: با وجود محدودیتها و ملاحظات امنیتی موجود، متن نهایی توافق پس از بررسیهای کارشناسی و امنیتی در مراجع ذیصلاح مورد ارزیابی قرار گرفت و در شورای عالی امنیت ملی نیز از حمایت قاطع اعضا برخوردار شد.
پزشکیان تأکید کرد: دولت در تمامی مراحل مذاکرات، احقاق حقوق ملت ایران را از موضع عزت، اقتدار و حفظ منافع ملی دنبال کرده و تحت هیچ شرایطی تن به خواستههای تحمیلی دشمنان نداده و نخواهد داد.
رئیس جمهور توافق اخیر را یکی دیگر از دستاوردهای ملت ایران در عرصه دیپلماسی توصیف کرد و گفت: متأسفانه برخی جریانها همسو با عملیات روانی رسانههای معاند تلاش میکنند با تخریب تیم مذاکرهکننده و زیر سؤال بردن تصمیمات ملی، زمینه تضعیف این دستاورد را فراهم کنند.
پزشکیان در ادامه، درباره مباحث مطرح شده از سوی اعضای جامعه مدرسین در خصوص مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روند مذاکرات، توضیحاتی صریح و شفاف ارائه کرد و با تشریح برخی واقعیات و ملاحظات مؤثر در فرآیندهای تصمیمگیری کلان کشور، بر ضرورت شناخت دقیقتر شرایط و اقتضائات اداره کشور تأکید کرد.
رئیسجمهور در این بخش، انسجام درونی نظام و همافزایی میان ارکان مختلف حاکمیت را لازمه موفقیت در حل مسایل کشور دانست و گفت: تا زمانی که به زبان مشترک و درک واحدی از مسایل نرسیم، دستیابی به اهداف ملی دشوار خواهد بود.
پزشکیان با اشاره به حمایتهای رهبری شهید از دولت و اهتمام ایشان به هماهنگی میان بخشهای مختلف نظام افزود: ایشان همواره پشتیبان دولت بودند و در موارد مختلف بر هماهنگی و همافزایی میان نهادهای تصمیمگیر تأکید داشتند. حتی در مواردی که تصمیمگیری صرفا در صلاحیت ایشان بود، هماهنگی با سایر ارکان از جمله قوه مجریه را الزامی میدانستند.
رئیس جمهور با انتقاد از برخی رفتارهای سیاسی و جناحی که موجب تضعیف اعتماد عمومی میشود، تصریح کرد: امروز برخی جریانها بدون توجه به مصالح کشور، عملکرد دولت را آماج اتهامات و تخریبها قرار میدهند؛ در حالی که دولت برای حفظ وحدت و انسجام کشور، از ورود به بسیاری از مجادلات و پاسخگویی به برخی اظهارات پرهیز کرده است.
پزشکیان همچنین با اشاره به نقش رسانهها در تقویت همبستگی اجتماعی، بر ضرورت حرکت همه رسانههای اثرگذار در چارچوب سیاستهای مصوب نظام و تصمیمات نهادهای قانونی تأکید کرد.
رئیس جمهور درباره سیاستهای اقتصادی دولت و آثار آن بر اقتصاد کشور اظهار داشت: اصلاح نظام پرداخت یارانه ارز با هماهنگی کامل مراجع عالی تصمیمگیری کشور اتخاذ شد و آثار مهمی در جلوگیری از شکلگیری رانت، فساد و اخلال در تأمین کالاهای اساسی داشت.
پزشکیان افزود: در شرایطی که کشور با محدودیتهای جدی ارزی مواجه بود، اصلاح این سازوکار و تلاش شبانهروزی دستگاههای اجرایی برای تکمیل ذخایر راهبردی، موجب شد در دوران جنگ و شرایط بحرانی با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشویم.
رئیس جمهور در خصوص ابهامات مطرح شده درباره روند مذاکرات نیز تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی از حقوق ملت، اصول بنیادین و منافع ملی خود عقبنشینی نخواهد کرد و اتکای اصلی کشور به خداوند متعال، مردم و رهبری نظام است.
پزشکیان افزود: تصمیمگیری در شرایط حساس کشور مستلزم انتخاب میان گزینههای مختلف و ارزیابی دقیق هزینهها و منافع هر مسیر است. در مقطع اخیر نیز جمعبندی غالب اعضای شورای عالی امنیت ملی بر بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی برای تثبیت دستاوردهای میدان و تأمین منافع ملی بوده است.
پزشکیان همچنین درباره پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران گفت: دولت تمامی ظرفیتهای حقوقی داخلی و بینالمللی را برای پیگیری این جنایات به کار گرفته و تا احقاق حقوق ملت ایران از این مسیر عقبنشینی نخواهد کرد.
رئیس جمهور در بخش پایانی این نشست درباره مسایل فرهنگی و بیحجابی در جامعه، با تأکید بر اینکه شکلگیری فضایل اخلاقی فرآیندی بلندمدت و تربیتی است، گفت: مسایل فرهنگی و اجتماعی موجود نتیجه سالها غفلت در حوزه تعلیم و تربیت است و نمیتوان انتظار داشت این مشکلات در کوتاهمدت برطرف شود.
پزشکیان افزود: به همین دلیل دولت بیشترین تمرکز خود را بر ارتقای کیفیت نظام آموزشی و اصلاح فرآیندهای تربیتی در مدارس قرار داده است؛ چرا که بسیاری از مسایل فرهنگی و اجتماعی از دوران کودکی و نوجوانی شکل میگیرد.
رئیسجمهور همچنین با تأکید بر نقش مهم روحانیت و حوزههای علمیه در تقویت فضایل اخلاقی در جامعه اظهار داشت: همه ما باید با نگاه آسیبشناسانه، سهم و مسئولیت خود را در وضعیت فرهنگی جامعه مورد ارزیابی قرار دهیم و برای جبران کاستیها و ارتقای سرمایههای فرهنگی کشور تلاش کنیم.
در ابتدای این دیدار آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: امیدواریم خدای متعال به جنابعالی و هیئت مذاکرهکننده توفیق دهد تا ایران همانگونه که در عرصه نظامی در برابر دو قدرت اتمی دنیا درخشید، در عرصه دیپلماسی نیز در برابر این دشمن عهد شکن سربلند باشد.
وی افزود: اداره کردن کشور در این شرایط کار دشواری است؛ چرا که هم شرایط ما شرایط جنگی است و هم دشمنی در برابر ماست که به هیچکس رحم نمیکند.
رئیس جامعه مدرسین با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب، فرماندهان، مسئولین و دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب و خسارات دیگری که به کشور وارد شد ابراز داشت: إن شاء الله با حضور مردم بتوانیم در این عرصه پیروز شویم.
وی خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد: انتظارات از جنابعالی فراوان است، اما به مشکلاتی که با آن روبرو هستید نیز توجه داریم.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری ضمن تقدیر از اهتمام رئیس جمهور به مسئله آموزش و رفع مشکلات مردم به ویژه مشکلات معیشتی، ابراز کرد: رمز موفقیت شما همدلی، همراهی و پیروی آگاهانه از فرامین رهبر عزیزمان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) است. هر دولتی که با ولایت همدل باشد و مسیری را که رهبری تعیین کردهاند بپیماید، موفق میشود.
وی در بخش پایانی سخنان خود، ولایت فقیه را در طول ولایت اهل بیت (علیهم السلام) عنوان کرد و با اشاره به حضور صد و چند شبه مردم در خیابانها، این روحیه را در دنیا کم سابقه توصیف کرد.
در این نشست 12 نفر از اعضای جامعه مدرسین به ترتیب حضرات سیدهاشم حسینی بوشهری، حسن نظری شاهرودی، سید محمدرضا مدرسی یزدی، سید محمدعلی مدرسی طباطبایی، سید احمد خاتمی، سید محمد غروی، ابوالقاسم وافی، محمود عبداللهی، عباس کعبی، نجمالدین مروجی طبسی، محمودرضا جمشیدی و محسن اراکی به بیان نقطه نظرات، دغدغهها و دیدگاههای خود پرداختند.
تقدیر از آزاد سازی نرخ ارز، تأکید بر اهمیت گذرگاه زنگزور به ویژه در شرایط فعلی کشور، تأکید بر اهمیت توکل بر خدا و اعتماد به وعدههای الهی در کنار تدبیر و برنامه ریزی، تأکید بر ضرورت ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن، انتقاد از ارسال پیام ضعف به دشمن در سخنان برخی از مسئولین، تأکید بر اهمیت اقناع افکار عمومی در تصمیمگیریها، اهمیت حفظ اقتدار ملی در برابر دشمن، مسئله بیحجابی و مشکلات فرهنگی، تقدیر از صداقت رئیس جمهور، تأکید بر اهمیت تأمین دغدغههای مقام معظم رهبری، انتقاد از نقض برخی از بندهای تفاهمنامه ایران و آمریکا، درخواست تبیین بیشتر جزئیات مذاکرات برای مردم، تأکید بر ضرورت طرح ریزی سیستم تبلیغات یکپارچه به منظور حفظ هرچه بیشتر وحدت ملی، انتقاد از وضعیت خودرو و اقدام خودروسازان در افزایش مداوم قیمتها و درخواست شنیدن سخنان اندیشمندان حوزوی در عرصههای مختلف از جمله مسایل اقتصادی و تقدیر از تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگ و ارائه خدمات به مردم از جمله محورهای مطرح شده توسط اعضای جامعه مدرسین در این جلسه بود.